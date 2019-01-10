【人咁高】以為有鯊魚　2名日初中生徒手制伏98公斤巨型吞拿魚

在日本的海邊隨時可能有巨型的吞拿魚，鹿兒島奄美市兩名中學生下午到海邊玩耍時，聽到有人大喊「海裏有鯊魚」，於是衝上前幫忙，想不到水中的巨物不是鯊魚，而是長達1.7米、比他們兩人身高還要長的吞拿魚，結果兩人靠赤手空拳成功「收服」大魚，更把大魚帶到當地的居酒屋大塊朵頤。

吞拿魚身長1.74米、重達97.6公斤。（南海日日新聞圖片）

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本月8日下午，就讀奄美市立赤木名中學三年級的碇山聖純（14歲）和山下直斗（15歲）在海邊玩耍，他們在沙灘上聽到有小學生驚慌大喊「有鯊魚」，立即衝上前幫忙，看到的卻是一隻巨型吞拿魚。

由於該處水較淺，他們衡量過沒有危險，但周圍沒有捕魚的工具，於是決定徒手制伏大魚，剛好兩人是校隊的空手道成員，並代表學校出戰縣大賽，他們又打又踢，用了約一小時，終於把身長1.74米、重達97.6公斤的大魚制伏。

碇山聖純和山下直斗聽到有小學生驚慌大喊「有鯊魚」，立即衝上前幫忙，看到的卻是一隻巨型吞拿魚。（南海日日新聞圖片）

之後，兩人在成人的幫助下，把巨型吞拿魚運到漁業協會總部，又和「戰利品」合照，可見吞拿魚身長比他們還要高，見到的居民都紛紛讚嘆。其後他們請居酒屋老闆把魚肉分給街坊，大家都非常開心大吃一頓。

（南海日日新聞）