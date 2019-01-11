雙面貓灰黑100%對稱！日攝影師赴法國拍寫真　本尊cool爆答謝

雙色、三色貓不算罕見，但法國這隻雙面三色貓Naria憑獨特的陰陽臉紅遍全球，全因牠的臉竟擁有半黑半灰的毛色，「逐漸變黑又得，立即變黑晒又得，得咗」。近日一名日本攝影師清水晴美（清水はるみ）更親自到法國拜訪這隻「雙面貓」，更為牠拍攝一輯寫真，連攝影師自己亦表示很有幸能目睹如此可愛又特別的貓。

Narnia近期拍攝寫真，由日本攝影師清水晴美（清水はるみ）親自操刀，寫真以天藍色作背景，更加突顯Narnia的三色毛。（「AmazingNarina」Twitter圖片)

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「雙面貓」Narnia是一隻雄性的英國短毛貓，牠天生一雙藍眼睛配3種毛色，包括右臉的灰色，左臉至全身的黑色，以及頸部及一對後腳掌的白色。因為其臉上的黑毛及灰毛完整地各佔半邊臉，自此成為「網紅貓」。

近日日本攝影師清水晴美（清水はるみ）親自到法國為Narnia拍攝最新寫真，寫真以天藍色作背景，更加突顯Narnia的三色毛。不少日本網民看到照片後都大讚Narnia的毛色分布很特別，「很漂亮的貓」、「超想抱起牠」、「有高貴的感覺」，網民亦紛紛在攝影師清水晴美的Twitter跟帖貼出其他「雙色貓」、「三色貓」的靚仔照，甚至是動漫角色，非常搞笑。

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法國雙面貓Narnia憑一張完美對稱臉熱爆全球，近日一名日本攝影師特地遠赴法國替本尊拍寫真，Narnia主人貼cool爆樣答謝攝影師。（Twitter「AmazingNarnia」截圖）

Narnia的主人不時於社交媒體上載與牠的生活照及片段，吸引逾10萬粉絲訂閱。片中可見，Narnia非常乖巧，不時露出冷酷的樣子，加上臉上的雙色毛，令人不禁想起美少女戰士中的「禮服幪面俠」的冷峻造型。

除了Narnia，牠的主人更飼養另外3隻貓，品種同樣是英國短毛貓，不過毛色全都以啡及白色為主。牠們更與Narnia成為了不可分割的家人，但主人最疼惜還是Narnia。

（Twitter）