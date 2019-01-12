【集體回憶】小一入學宣傳主角33年不變　網民：30幾年仲未入到學

30多年前入讀小學的人，現在都成為大叔大嬸了。不過，政府宣傳小一入學申請的海報主角，至今仍然是同一對男女小朋友插畫，該插畫由1986年推出至今「從一而終」，最多只是左右調轉或改換顏色，已成為學生標誌，絕對是幾代人的集體回憶。近日海報再次引起網上熱議，有網民笑說那兩位小朋友經過30多年，至今仍然未入學；亦有人慨嘆光陰似箭，「現在老了，但這對男女同學卻仍然在讀小一呢」。

這對男女同學最先在1986年的宣傳海報出現，當時以橙紅色為主，女左男右。（網上圖片）

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小一入學申請宣傳上的一對男女同學，相信大部分80、90甚至00後，以及他們的家長都會有印象。翻查網上資料發現，這對男女同學最先在1986年的宣傳海報出現，當時以橙紅色為主，女左男右，設計較為「Old School」。結果這設計一路沿用至今，只是每年稍為轉變顏色，或將男女同學的位置調轉，以及改變背景。

雖然了無新意，但卻成為大家的回憶，不時被網民提起討論，幾乎成為「年經」帖文。近日亦有網民貼出最新的2019年入學申請海報，笑言「今年仍然係佢哋」，又指「30幾年都未入到小一」，另有網民幫口解釋，「其實呢兩個係當年嗰兩個嘅仔女或親戚」。