零下2度偷8公斤臘腸　餐廳老闆竟被小偷感動：你能吃苦，歡迎面試

一般人遇到小偷，大多會感到憤怒或無奈，但近日江蘇揚州市一名餐廳老闆失竊後竟被小偷感動，親筆寫信給對方，並開出6000元人民幣（約7000港元）月薪條件，提出要聘請小偷。他事後解釋因年近歲晚，想以輕鬆的方法提醒大家防盜，同時希望小偷認清錯誤早日收手。

揚州市一名餐廳老闆失竊後竟親筆寫公開信，表明若小偷認錯便可聘請他。（微博圖片）

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事源上周四（3日），揚州新天廚飯店位於江都路的東區店遇竊，一名小偷於攝氏零下2度的嚴寒雨天，僅花30秒便在餐廳門外偷走了共約8公斤、價值約500多元人民幣（約580港元）的臘腸。

兩日後，餐廳老闆吳軍竟然無報警，反而發出一封公開信，稱自己深受小偷感動，並願意開出月薪6000元人民幣聘請對方。

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餐廳老闆吳軍解釋，寫信給小偷的原因是想以輕鬆的方法提醒大家防盜，同時希望小偷認清錯誤早日收手。（微博圖片）

吳於公開信中寫下3點，首先是稱讚小偷不怕捱苦，「尊敬的小偷您好，您於零下2度冒着雨能出來偷東西，說明能吃苦」，第2點則讚賞對方能力不僅可當小偷，「你能成功偷走東西，說明你膽大心細、思維敏捷」，故建議小偷應該「幹點正事」，稱「我店裡正缺你這樣的人才，歡迎面試，月薪至少6千」，最後更幽默開玩笑，指「我也是粗人，萬一被逮到……」，並預祝小偷新春愉快。

吳軍接受傳媒訪問時解釋，自己6年前離開行政總廚的工作，創業開餐廳，明白員工辛苦，故平日盡量以輕鬆有趣、寬容及容易被人接受的方式對待店員和顧客。而今次寫信給小偷的念頭亦是無意中想到，「與其說是給小偷寫信，不如說我是在找一個『開心的點』給大家進行友情提醒，讓大家印象深刻點」。

他指出，每年冬季餐廳都會自製約2500公斤臘腸，晾曬於店舖門口，因為香腸口味獨特，一直很受歡迎，不但會作為店裡的菜餚，亦會對外出售，吸引附近市民購買。發生失竊事件後，吳軍看過閉路電視片段，發現小偷先在香腸前看了一會，然後伸手把掛着一整串香腸的多個鉤子一次拿走，前後僅約30秒時間。

他估計小偷是缺乏經濟能力才會犯法，「偷錢、偷車什麼的很正常，我很少發現有人偷吃的東西。我想應該是小偷喜歡吃，經濟條件又不好，就順手牽羊了」，故心裏起了同情，稱「如果他主動過來認錯，我可以不予追究」，更表示如果小偷願意走回正途，自己願意接納及聘請他，「屬於正規的情況下，來上班都是可以的，我們也能接受」。

（揚子晚報）