【明日之後？】空氣污染指數爆錶　將軍澳巿民實拍照：似核戰過後

本港昨日天色灰朦朦，環保署數據顯示，昨傍晚時份本港空氣污染情況嚴重，各區監測站及路邊監測站錄得介乎中至甚高水平，而晚上中環區的微細懸浮粒子（PM2.5）濃度更嚴重爆錶，達234.7微克，高於世衞標準每小時立方米50微克標準。有網民在facebook群組「將軍澳」分享相片，驚見將軍澳被濃霧籠罩，景物蒙上灰塵，儼如「明日之後」的光景。看到此情此景，大批網民留言認為是「毒霧襲港」，更笑言像是遊戲「異塵餘生」香港版。

有巿民昨日在將軍澳日出康城附近拍攝相片，形容景色似核戰過後。（fb群組「將軍澳」圖片）

+ 2

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

有網民昨日（12日）在fb群組「將軍澳」上載照片，表示在將軍澳日出康城附近隨手影了幾張相，拍出來的效果如核戰過後般，從相中可見，四周能見度極低，高聳的大廈只看到輪廓，建築物和路邊植物亦似鋪滿灰塵。

有網民拍攝到各區情況，可見天色灰濛濛。（fb群組「將軍澳」圖片）

+ 5 + 4 + 3

照片獲不少網民關注，多人表示感同身受，紛紛分享在各區拍攝到的情況。有網民表示空氣污染嚴重得令人「抖氣好辛苦」，更指「霧霾勁到望唔到柴灣」。有人認為，不只將軍澳，而是整個香港都被「毒霧」籠罩着，質疑是污染物是從其他地區吹來香港；有人則笑言，再這樣下去，人類很快就會滅亡。

（facebook群組「將軍澳」）