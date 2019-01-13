【財力驚人】台女揸保時捷跑車失控翻車　出院後一筆過再買新車

台灣一名27歲陳姓女生駕駛保時捷跑車時疑因車速過快，在公路轉彎時失控撞上山邊，導致整架車翻側，車主及同車友人受輕傷但能自行爬出車外。2人送院後並無大礙，不過跑車損毀嚴重。女車主後來在facebook上載相片，宣稱以「全額付現」方式買了一架同品牌不同款的跑車，更表示自己運氣好避開一劫。但不少網民揶揄女車主其實想炫富多過報平安，「有錢就是任性」、「有父幹真的很重要」。

台灣一名27歲陳姓女生駕駛跑車時遇上意外，後來她於facebook宣稱用現金買了一部新跑車。（fb圖片)

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該名27歲陳姓女生於星期四（10日）駕駛保時捷跑車Cayman 987，車上另有一名姓蕭的女友人，當駛至新北市石碇區北宜公路彎位時，疑因車速過快導致失控撞上山邊，整架車翻側並倒在路中央。2人及後自行爬出車外，陳女手部擦傷，而友人則頭部受傷，送往醫院治療後均無大礙。

雖然人沒事，但愛車卻撞至「體無完膚」，車頂被壓至全毀，玻璃窗及車身碎片散滿一地，要維修都要花大量時間及金錢。陳女出院後連番於fb上載相片更新狀況，表示與蕭女在「關二哥」面前結拜成親姊妹，「我們昨天大難不死＝同年同月同日生了」。

而近日她又於fb稱多謝親友關心，宣稱自己買了一部保時捷718 Boxster開篷跑車，更是一次過全數現金支付，她表示自己今次沒有大傷非常幸運，「可能是我每個月都有搭台鐵環島發便當給遊民做善事吧」，又笑言自己以後開車都是時速20公里就安全，還貼出新車的照片。

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不過她的帖子卻引來不少網民對她家境非常好奇，「有錢途」、「她家有錢啊」、「如果錢都是她自己出，就覺得厲害啊」，但亦有眼利的網民認為她所買的是二手車，「車裝看起來怎麼有點舊」、「這不是新車，十年車都有了」，並不是大家想得如此富有。

據資料顯示，一架全新保時捷718 Boxster跑車於本港的售價為95.8萬港元，而二手市場則根據跑車的出產年份而有不同成交價，最高價以66.8萬港元成功賣出。

（綜合）