非洲男出軌斷正殺女友　被逼冥婚後反悔　「屍新娘」8個月未入土

尼日利亞（Nigeria）一名男子日前疑因被女友揭發出軌，雙方在爭吵間不滿女友不斷責罵及拒絕收回詛咒，遂狠下心腸殺害她。事後，他堅稱自己被魔鬼附身才錯殺，女方家人則要求他冥婚，不然就拒絕下葬女兒。雖然他即時答應要求，惟婚禮當日並無出現，令屍體8個月來一直在停屍間「待嫁」。

24歲的拉達約（Saliu Ladayo）在數個月前，涉嫌用菜刀殺死19歲女友齊帝貝瑞（Confidence Chidiebere）。（網上圖片）

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根據太陽報（The Sun）報道，來自西非尼日利亞南部城市阿庫雷的24歲拉達約（Saliu Ladayo），在去年5月15日因涉嫌用菜刀殺死19歲女友齊帝貝瑞（Confidence Chidiebere）被捕。據悉，事發前數天，參加完大學入學考試的齊帝貝瑞回家時，有鄰居告訴她，男友帶了一個女人回家，於是她妒火中燒，遂到對方家中對質。疑犯拉達約憶述，當時齊帝貝瑞上門找他，並開始咒罵他的性功能，「如果我和另一個女孩做愛，我就不會成功。」雙方因而發生爭吵，惟沒有結果。

西非尼日利亞南部城市阿庫雷（Akure）。（gettyimages）

直至事發當日，齊帝貝瑞再次上門找他，拉達約哀求女友原諒，並請她消除詛咒，但遭拒絕。之後對方欲找其他鄰居過來為事件評理，他就搶去對方手中的手機，並在情急下用菜刀刺向她的胸口。

齊帝貝瑞的父母得知消息後傷心不已，堅持要拉達約迎娶女兒，完成冥婚儀式後才能將她下葬，「你必須跟我們回故鄉伊莫州（Imo），和她舉行正常的婚禮儀式，穿禮服、交換戒指並支付禮金，然後我們才會將她下葬。」

因為齊帝貝瑞的家人威脅要詛咒拉達約的全家，所以他就勉強答應要求。但到婚禮當日他臨陣退縮，婚禮被逼取消。因此齊帝貝瑞的屍首仍在停屍間，8個月還未被安葬。

據了解，拉達約向當地警方表示，自己是因被魔鬼附身才會殺死女友，案件在15日進行審訊，齊帝貝瑞的家人亦希望事情有所進展。

（太陽報）