野蠻客摸門釘後致電發難　婚紗店主霸氣KO：未幫襯都唔算係我個客

任職服務業的打工仔遇上麻煩客人時，大多會「硬食」避免影響工作，但有經營婚紗店的網民則選擇不妥協，撰文記錄自己擊退野蠻客人的經歷。她在facebook表示曾遇女客人「摸門釘」後致電發難，甚至爆粗怒罵，令她忍無可忍回覆稱：「你一日未幫襯我都唔算係我個客」，霸氣回應獲得多名同業讚好。

有經營婚紗店的網民撰文記錄自己擊退野蠻客人的經歷，獲多名網民讚好。（GettyImages）

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該名婚紗店主早前於facebook專頁「西客之道」投稿，稱其店為了方便客人放工後參觀，營業時間訂於3時，收鋪時間則無下限，雖然網頁及fb專頁均寫明開舖時間，但她稱不時仍有客人致電查詢，而其中一次更遇上野蠻女客人。

樓主憶述有次下午約1時許接到客人電話，對方一開始便問「做乜聽電話但又無開門」，她便回答指因當時未到開舖時間，惟客人再說「你聽到電話就開門啦，我而家喺你舖頭樓下上嚟睇衫」。樓主只能解釋店內暫時無人，能接聽電話因已「飛線」（來電轉駁），不過客人仍不甘心，堅持聽到店內有人聲，要求樓主提早開門供她「睇衫」，更揚言：「你唔喺舖度又聽會聽到電話嘅？你玩我？我咪上網寫衰你囉。」

樓主稱，該名「摸門釘」客人不明白「飛線」的意思，又聲稱聽到店內有人聲，要求她提早開舖，令她相當無奈。（示意圖，GettyImages）

樓主聞言只能再次解釋，因使用來電轉駁才能接聽電話，並建議客人預約其他參觀時間，對方遂要求於當日下午2時前往店舖，樓主雖感無奈，仍保持耐性解釋指預約營業時間以外時間參觀需要兩日前通知，難以答應其要求。白行一趟的客人即發難，爆粗怒罵：「我明明聽到你喺鋪頭入面都唔開門，怕我打劫定強姦你呀，成棟樓咁多婚紗鋪，你咁X樣做生意就聽執笠啦。」

樓主面對客人無理發難，忍無可忍終霸氣回應並掛斷電話。（示意圖，GettyImages）

無辜被罵的樓主面對客人無理指罵，終忍無可忍反擊：「你一日未幫襯我都唔算係我個客，所以我同你關係係對等嘅，但你咁樣嘅態度，好老實你就算畀錢我使我都唔做，我費事收你嗰少少錢就成班同事畀你當阿四嚟使。」她更向對方稱，開舖8年以來一直持同樣的待客態度，反指若對方不滿意可光顧另一店舖，並祝對方「搵到合心水嘅禮服，百年好合，永結同心」，然後掛斷電話。

樓主的回應獲網民大讚「EQ高」，又稱她提醒同行的做法令人佩服。（GettyImages）

樓主稱，收線後已將該名客人的電話傳給同一大廈的同業，避免行家們「中伏」，更稱涉事客人一星期後竟「死死氣返轉頭」。被問到為何不以其人之道還治其人之身罵走客人時，她則表示不想「降低層次同質素去同佢鬥鬧」，笑言「用語言藝術（非粗口）」將麻煩客人秒殺才是最高境界。

樓主的經歷令一眾網民大為佩服，稱讚她「好高eq呀，值得學習」，「唔用粗口鬧人先係最高境界」，「自己小心之餘，仲會提醒埋其他同行對手，佩服樓主嘅氣度」。亦有網民認同樓主說法，更指「無理由畀咗錢就可以呼呼喝喝」，「就算有幫襯，關係都係對等先啱」。

（fb專頁「西客之道」）