【物管的無奈】嫌樓上裝修嘈　返夜班住客投訴：叫佢哋夜晚先鑽嘢

香港被稱為「投訴之都」，果真怪客處處。有任職物業管理公司的員工於facebook撰文，大呻遇過不少客人的無理要求或投訴，如返夜班住客要求其他業主晚上才裝修單位、忘記改銀行帳戶設定致未能交管理費的人卻遷怒職員等，慨嘆工作環境令他見盡人生百態。

有任職物業管理公司的員工於fb撰文，大呻遇過不少客人的無理要求或投訴，見盡人生百態。（示意圖，GettyImages）

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該名於管理公司任職的網民早前投稿至fb專頁「西客之道 HIspitality Secret」，大呻擔任物業管理從業員的辛酸。他稱入行4年來經常遇到無理客人，其中一次有單位裝修發出噪音，惟工程於早上11時許才開始，符合大廈規定，沒料涉事單位樓下住客卻到管理處投訴，指自己需夜班工作，不滿噪音影響其睡眠，「11點幾樓上個裝修單位就喺度鑽嘢，你知唔知好影響我瞓覺，我返工要用好多精神㗎，無精神你叫我點返工呀，唔返工邊有錢呀」。

作為物管的樓主，只能好言解釋有關單位的工程符合要求，難以遷就全部住客，惟投訴人仍提出無理要求：「你識唔識叫佢哋夜晚先鑽嘢㗎，咁我依家咪有得瞓囉…呢啲嘢大家相就嘅啫…你咁樣都唔X識，你學咩人做主任呀」。樓主只能請客人於業主會反映意見，對方一言不合即發怒，大罵「我有交管理費㗎，我有畀錢你哋㗎，你哋唔做嘢嘅咩」。

樓主指曾有返夜班的客人要求樓上單位晚上才進行裝修工程，以免影響其睡眠時間。（示意圖，GettyImages）

另一次樓主的公司加管理費，事先已通知住戶更改銀行自動轉帳的限額，不過仍有住客無理會，最終「過唔到數」。其中一位住戶因此到管理處投訴，「爆粗」稱使用自動轉帳逾20年，「無試過過唔到數㗎，你哋點X樣做嘢㗎，搞到我自動轉賬唔到，仲要比銀行扣咗手續費呀」。

曾有客人投訴指管理公司更改其銀行轉帳設定，以致未能「過數」，令樓主相當無奈。（示意圖，GettyImages）

樓主心知不妙，只能再次解釋因其帳戶轉帳限額問題致未能過數，但對方仍不明白，怒指沒有設定限額，反要求樓主：「我唔理，總之就廿年都無試過，你哋唔X幫我搞返掂佢，我係唔會交返嗰幾個月嘅管理費嘅，我畀得錢你地，你哋就要做嘢㗎啦」。

面對眾多無理客人，樓主稱早已見怪不怪，只好安慰自己，「當練下自己啲脾氣囉」。網民看過樓主經歷大嘆自私客人隨處可見，更有同業留言指出，指樓主提及的客人投訴經常出現，其遭遇只是冰山一角。

《西客之道 HIspitality Secret》