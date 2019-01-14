【好有愛】我知道你的苦！　流浪漢拾荒餵狗　街坊感動籲一齊幫手

不論身份貧富，只要有愛心都值得別人尊重。有市民於上水石湖墟遇見流浪漢在垃圾桶旁拾荒，身旁有兩隻流浪狗安靜等待，一問之下才知原來流浪漢為餵飼流浪狗到處找食物，對方更稱食物不足需到其他地方繼續尋找。該市民大為感動，主動給流浪漢100元叫他買新鮮食物，更網上呼籲街坊們一同幫幫手。

一男網民近日於上水石湖墟遇見流浪漢在垃圾桶旁拾荒，後來得悉原來他為了餵飼流浪狗，不斷執拾食物。（fb專頁「North District 北區」圖片)

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一名男網民於facebook群組「North District 北區」上載相片，表示於昨天（13日）早上時份，在上水石湖墟附近遇見一流浪漢，樓主續稱當時該流浪漢在垃圾桶旁找尋食物，並用膠袋裝起。他指原以為是流浪漢找午餐，沒想到原來對方是把食物餵給旁邊2隻流浪狗，樓主好奇一問，才明白流浪漢執拾食物是為了一班同樣無家可歸的流浪狗。

這名超有愛心的流浪漢其後向樓主解釋，因為狗糧太貴買不起，於是要到多個地方，找尋足夠食物餵飼另外3隻狗。樓主不甘流浪漢要辛苦地到處走，即使身上現金不多，也主動放下100元，叫流浪漢買一些新鮮食物，對方衷心道謝後便離開了。

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樓主被這件事深深觸動，他在網上呼籲：「有街坊遇上，可以的話，幫忙請他們吃點東西。」大批網民都力讚樓主熱心助人，「多謝你仗義慷慨」、「有好人世界更美好」、「收到，遇到一定會幫手」

有網民擔心流浪狗會被人捉走，不過樓主表示不擔心，又自爆從事裝修業，稱如果有人要投訴即管找他，「飲茶食飯我請」其他網民即表示：「仗義多為裝修佬！」

（fb專頁「North District 北區」）