【廚房殺手】阿媽叫拿雞去洗　「醒目」台女落洗潔精變泡泡浴

煮餸講天份，勤能補拙，但無常識真係可以好出事。有網民在facebook分享，稱母親叫妹妹拿雞肉去洗，結果一入廚房，驚見整隻雞被浸在洗潔精泡沫中，妹妹更疑似用海綿菜瓜布刷洗雞肉，令他哭笑不得。網民看到照片後爆笑，笑言這樣洗得很乾淨，吃了也可以去洗胃了。

媽媽叫拿雞肉去洗，沒想到妹妹真的把雞肉「真的洗了」。（facebook群組「爆笑公社」圖片）

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該名台灣男網民昨日（13日）在facebook群組「爆笑公社」分享，指「媽媽叫妹妹拿晚上要吃的雞肉去洗」，沒想到她把雞肉「真的洗了」。

從他上載的圖片中可見，整隻雞浸在一盆滿布白色泡沫的水中，在旁邊更擺放了洗碗用的海綿菜瓜布，情況十分詭異，讓人好嬲又好笑。

雖然樓主表示幸好事情發現得早，但不少網民笑爆留言，「不能吃了」、「吃一口送急診」、「發現的早，還沒入味」，大部分人都指這隻雞沒救了。

有網民笑言，「去油脂，變低卡了」、「應該放洗衣機洗才對，手洗太累了」；有人則分享相同經歷，「這讓我想到我妹第一次叫他去煮飯 洗完後米居然沒放水就放電鍋煮」。

（facebook群組「爆笑公社」）