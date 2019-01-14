【最暖禮物】秘密準備一整月　菲英文教師親繪27名學生肖像素描

假期過後，學生們總是難以收拾心情重返校園生活，菲律賓一名英文老師日前就為27名學生預備了遲來卻是最溫暖的開學禮物，她花了一整個月時間，為所有學生繪製獨一無二的肖像素描。事件近日獲報道後，即被網民瘋傳，稱讚該名老師非常有心思，而她則謙虛表示，準備禮物的目的只為激勵學生努力學習。

菲律賓一名英文老師親自繪製肖像素描作禮物，以鼓勵他們努力學習。（fb「Roselyn Barcoma」圖片）

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現年35歲、於菲律賓內湖省卡布堯市（Cabuyao）一學校任職英文老師的芭可瑪（Roselyn Barcoma）剛渡過了一個忙碌卻充滿意義的12月，她秘密地為其任教的九年級學生繪製了肖像素描，從去年12月1日畫至今月6日，終完成了27幅獨一無二的畫作。

即睇部分素描畫作：

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芭可瑪於假期後的開學日提早回校，將畫作逐一放於學生的書桌上，讓他們一校便能收到這份驚喜的開學禮物，「當他們看到桌上的畫時都感到相當驚訝，起初均說不出話來，後來才說，『嘩，謝謝老師』」。

芭可瑪指，今次是首次為學生繪製素描，希望藉禮物激勵他們學習。（fb「Roselyn_Barcoma」圖片）

其中一名收到禮物的15歲學生阿根勞沙（Michael Rei Arganosa）形容，畫作是「非常獨特的禮物」，不僅因為由老師親手為他們製作，而且更象徵着老師對他們的付出。他說，芭可瑪平日雖然嚴格，但同時卻非常有趣，間中會與學生開玩笑，並鼓勵他們好好學習。

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芭可瑪解釋，今次是首次為學生繪製素描，目的是送上「特別、獨一無二及個人化」的禮物，以激勵他們學習。雖然畫了整整一個月，花費大量時間及心機，但她說，看到學生們收到畫作的驚訝表情時，已完全忘記過程的辛苦，「當我看到他們的笑容時，一切努力都值得」。

事件獲當地傳媒報道後，即被網民瘋傳；芭可瑪指，畫畫一直是其興趣，童年更夢想成為一名漫畫插畫家，沒料到成為教師後仍能因畫畫而成名，「當初我只是想令我的學生開心，但現在我的素描激勵了更多人」。成為老師已達16年的她又藉事件鼓勵同業，「我們的工作可能會很累，但能夠啟發年輕人卻是無價的機會」。

（英國廣播公司、RAPPLER）