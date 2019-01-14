台16歲少女2年前被獸父強姦　校方獲悉報警　父反斥搞散家庭

台灣高雄國二少女前年5月慘遭親生父親涉嫌強行脫衣性侵，為了家庭完整想隱忍，但不堪壓力向同校學長吐露並連哭3天，才被說動由學長向老師揭發此事。 少女父親審理時矢口否認，高雄地院認為少女下體有撕裂傷，且父親曾試圖連絡少女學長，還以喝斥女兒改說詞，認定性侵，依成年人故意對少年犯強制性交罪，判5年半徒刑，可上訴。

合議庭認為少女下體有撕裂傷，加上少女與父親案發後對話，認定父親性侵。（Gettyimages/視覺中國）

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判決指出，少女（16歲）和父母親、弟弟、祖母及叔叔同住，2017年5月20日她還在讀國中二年級，下午3、4點間，父親竟進房間強行脫她衣、褲，性侵得逞。

少女受害後承受極大心理壓力，一周後傳Facebook訊息向同校學長傾訴「一個親人傷了我很深很深」、「如果一個最重要的人奪取你最重要的東西你會怎麼做」、「自己受傷沒關係，至少有換取到其他家人在這個家庭的笑容」、「我只要一個完完整整的家」，經學長追問得知她疑遭父親染指，溝通多天，少女同意他代為告知老師，校方立即報案。

少女父親辯稱，當天其他家人都在家，不可能獨處，也反指女兒為課業壓力刻意誣陷；少女母親警詢時稱「先生是因喝酒才誤事」，偵訊時改口「不知道誰講得是真的」；弟弟原本證稱回家在房內看書，後來審理改口當天與姊姊、母親一同在房內，證詞使合議庭難採信。

合議庭發現，少女父親事後傳訊給女兒「搞得家庭一團亂」、「妳說只有我跟妳在家。妳說謊」，嗆聲要找她學長「我看他如何讓妳靠」，還要求女兒跟他到律師事務所讓事情盡快落幕。

少女怒回應「別把自己講得什麼事都沒做錯一樣」、「這個家，從你對我做這些事以來，早就被你毀掉了」，父親卻僅說「去跟法官講」。

合議庭認為少女下體有撕裂傷，鑑定有創傷後壓力症，開庭時多次哭泣，加上少女與父親案發後對話，顯示犯後心虛，認定父親性侵，痛批用親情、父權威嚇意圖影響供詞，判5年半徒刑；至於檢方起訴認定父親從女兒國一起開始長期逼口交、性侵，無證據判無罪。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】