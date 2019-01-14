【知子莫若母】阿仔唔夠錢搵媽媽　接通電話阿媽即問：要幾多？

世上最了解你的，除了自己還有你爸媽。有網民近日發帖，指高中時打電話想問媽媽要錢，沒料到一接通媽媽第一句即問「要多少」，他被媽媽的料事如神嚇倒，只好乖乖說出所需金額。樓主笑言媽媽太知他想甚麼，連扮嘢機會也不給他。不少網民認同父母都會讀子女心，又笑指「兒子女兒像詐騙集團一樣。」

不少子女都覺得父母如懂讀心，不用開心對方也知自己想什麼。圖為示意圖。（GettyImages/視覺中國）

樓主指曾經打電話給媽媽要錢，未料到說話未講媽媽已神預料到他想做甚麼。（facebook群組「爆笑公社」截圖）

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樓主日前在facebook群組「爆笑公社」分享，指他在高中時打算向媽媽要零用錢，詎料電話一通，仍未有機會開口，下一秒已聽到媽媽篤定地問：「多少？」令他非常驚訝，但也只能尷尬地默默說出「5000元」。

樓主笑言被看穿看透的過程令他非常無奈，指「我媽連假鬼假怪 (意指裝模作樣)問候的機會都不給我！」

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這個經歷令不少為人父母的網民深感共鳴，直指整個過程不用囉嗦，因為父母都很明白子女在想甚麼；有仔女甚至表示自己連打電話的步驟都可以省掉，「我媽都辦副卡給我，然後說：要買什麼，自己刷。」

有網民分享，如果女兒打電話來的第一句話是「媽媽，我愛你」，就知道女兒要向他拿錢了，更搞笑形容：「兒子女兒像詐騙集團一樣。」

（facebook群組「爆笑公社」）