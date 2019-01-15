佐敦琴行$9000請全能營業文員　音樂系、會計牌仲要識市場推廣？

香港地搵食艱難，不少僱主都希望聘請十項全能但只收低廉薪金的員工，近日有連登巴打貼出一招聘廣告，一間位於佐敦的琴行打算聘請一名營業文員，惟其實際工作內容卻同時包括會計、音樂教師，甚至倉務等。當大家以為這份要求甚高的工作會獲得相對較高的酬勞，原來僱主只開出9000至12000元月薪條件，令一眾網民均嘲笑涉事僱主非常離地，直指「做嗰位一定係職場版攞你命三千」。《香港01》記者曾按招聘廣告的聯絡方法致電僱主查詢，惟電話無人接聽。

有琴行近日以9000元月薪打算聘請一位全能文員，引起網民熱議。（GettyImages）

有琴行近日以9000元月薪打算聘請一位全能文員，要求應徵者具備多個工種的才能，引起網民熱議。（網上圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

有網民昨於連登討論區以「香港人依家搵工真係要十項全能」為題發文，貼出一琴行文員的招聘廣告，當中要求的工作內容集合至少8個工種，而薪金條件卻遠低於市價，被網民批評為相當離地。

該位於佐敦區的琴行於廣告內列出聘請營業文員的條件，要求應徵者需要為大專畢業生，女性優先，技能方面則需懂得音樂，能演奏樂器、持有皇家音樂學院 8 級以上文憑及大學主修音樂可獲優先聘請。

該招聘廣告要求應徵者具備多個工種的技能，包括會計、倉務及進出口貿易等。（GettyImages）

作為營業文員除要具備一般電腦文書、輸入法等能力外，僱主亦同時要求應徵者具會計及IT（資訊科技）技能，以便協助設計網頁、為公司核數等，持有LCCI 高級會計證書更會優先聘用。

另外，應徵者也要兼任推銷員及負責進出口貿易和市場推廣事務，有機會需要外出派傳單及推廣琴行業務，成功為僱主找客戶更可獲得佣金，而懂電子商務、採購貿易，懂報關出入口文件及持秘書文憑亦可優先聘請。最後，應徵者亦需協助琴行的店務運作，包括負責售貨理貨、接聽電話及收銀等工作。

帖文不足一日便獲瘋傳，多名網民批評涉事僱主離地，亦有人質疑該僱主被「玩電話」。（GettyImages）

+ 5 + 4 + 3

這位十項全能，可同時兼任8個工種的絕世好員工相信是各位僱主的首選，但當你以為僱主願意以高價聘請人才時，琴行東主卻開出一個令人「大跌眼鏡」的薪金，提出以港幣9000至12000作為這營業文員的月薪，引起網民嘩然。

帖文不足一日已獲瘋傳，有網民形容涉事僱主提出的要求其實是將不同的職位合而為一，「IT、會計、出入口、Sales、音樂教師，真五合一」，直指「有齊呢啲就唔使做你呢份啦」，「得嘅其實，俾120000一個月實做到」；亦有網民質疑涉事僱主遭人「玩電話」，被人將個人聯絡方法放於虛構的招聘廣告中，「佢都應該得罪人多」。