【煲劇學歷史】電視劇《知否？》熱播　睇深啲學宋代嫡庶尊卑觀

由趙麗穎和馮紹峰領銜主演的《知否？知否？應是綠肥紅瘦》近日熱播中。除了熱烈討論的劇情之外，這套劇集中的宋代背景和嫡庶關係亦值得一提。

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撰文：煲劇學歷史

知否？知否？應是綠肥紅瘦（電視海報）

最近大陸最大熱的古裝劇一定是《知否？知否？應是綠肥紅瘦》了。單是劇名已經夠吸睛，因爲驟眼看完全是無法理解此劇到底講什麽。

不過小編們實在沒有辦法不講這套大熱古裝劇。其一，單看服飾場景道具，《知》已經反映了古樸素雅的宋代美學；其二，小至生活細節，大至婚姻甚至朝堂之事，都甚具朝代特色，完全是一幅幅宋代風情畫！

趙麗穎飾演盛明蘭。（《知否》劇照）

女主角盛明蘭（趙麗穎飾）是庶女，母親是不受寵的妾。因爲明蘭自少不被重視、更不被寵愛，她知道要在盛家這個官府生存，要謹言慎行之餘，更處處要表現愚鈍，寧可忍讓兩位被嬌縱慣的姐姐，也從不為自己爭取。幸好的是，其母死後得祖母養護，才可在盛家生存下去。

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頭十集《知》都不斷強調嫡庶之別的待遇可以是差天共地。然而，何謂嫡，何謂庶呢？

簡而言之，嫡就指正妻，而庶就是那些非正妻的女人。因此，嫡子／女就是正妻的子女，而庶子／女就是那些非正妻所生的子女。自周代行封建以來，由於只有嫡子才可擁有爵位繼承權，因此形成嫡子在千多年以來都自動獲得繼承家業的身份。加上只有正妻才會獲正式三書六禮聘娶，因此他們的子女身份較爲正式，地位自然都較高人一等。

劇中嫡女盛如蘭。（《知否》劇照）

其實由周代直到宋代，整個中國社會都嚴格執行嫡庶相關的禮教，然而在宋代比起唐代更為嚴格。嫡庶也是講求尊卑從屬，是維持家庭秩序的規範，而宋代是一個特別強調禮教的時代，儒家所強調的尊卑之別和人倫關係在宋一代被推崇至極。

現在我就會以此劇再說說嫡庶之別吧。

盛家的正妻分別有兩人：其一就是那個脾氣暴躁的大娘子，其二就是盛老太太。作爲勇毅候府大小姐盛老太太其實並非盛紘（明蘭父親）的生母，但由於是盛紘的嫡母（換句話說就是盛紘父親的正妻），盛紘也要十分尊重這位老祖宗。同樣，盛紘正妻大娘子是戶部左侍郎王家的嫡幼女，出身也是高貴，因此縱然她並非溫順的小女人，盛紘也時不時要看她臉色。

反之，盛紘的小妾林噙霜出身沒那麽好，雖然攻於心計但甚得盛紘歡心。故此大娘子經常都說盛紘「寵妾滅妻」，因爲他竟然連管家的鑰匙都交給一個小妾。但其實林噙霜的身份應要比大娘子卑微得多。例如第九集，負責教導盛家姑娘的孔嬤嬤給盛家各人訓話時，林噙霜因插話而被孔嬤嬤責駡。孔嬤嬤指她作爲一個小妾，原本是沒有資格坐在廳堂上，現在更在主母還沒出聲時已經插話，不成體統。可見妾的地位根本是非常低，並非今日理解「二奶」那個概念。

小妾林噙霜。（《知否》劇照）

大家也可以留意大娘子和林噙霜衣服的顔色。一般而言，只有正妻才可以穿正紅色，而妾只可以穿桃紅或其他類近的顔色，以顯示尊卑之別。小編雖然還未發現大娘子會穿正紅色，但林噙霜卻也是經常穿桃紅色的服裝。不知道劇組是否刻意的呢？

明蘭與墨蘭都是庶女，只有如蘭及早已出嫁的華蘭是嫡女。嫡庶之別在盛家的女兒心中是一個非常清晰的界線，她們也是經常掛在嘴邊。嫡女因爲出身比較高貴，因此一般會父母都會安排更好的婚事，以維持家族的名聲。

馮紹峰飾演顧廷燁。（一）（《知否》劇照）

另外一提，就是男主角、寧遠侯府二公子顧廷燁（馮紹峰飾）在劇一開始時已經被設定為花花公子。最離譜是未娶妻已經養外室曼娘，兩人更已育有有兩名子女，曼娘更因爲曾經賣唱，出身低賤，因此顧廷燁父親深感厭惡。外室是進不了家族門口的女人，不被家族承認（但或許大家都知道她的存在），可說是比妾還要低，更遑論他們的子女了。

已經默默追到20多集，趙麗穎和馮紹峰還未發展什麽感情綫......

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【《知否？知否？何謂嫡庶有別？】」​】

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