「肉圓沒加辣」家暴男曾鐵棍打兒　被虐妻爆兒子哭訴想死掉

台灣林姓惡父因「肉圓沒加辣」動手暴打妻兒引來社會震怒，更有網民忍不住出手教訓他而被警方帶走。受虐母親發聲明，指丈夫有情緒問題，已非首次施暴，雖曾勸對方就醫卻被拒。她又透露，孩子幼時曾哭訴「很想死掉」，令她心如刀割。林男另一段家暴兒子影片亦曝光，可見他為做功課問題用鐵棍打兒子屁股，還邊高叫「不會痛對不對」，令人看得心疼不已。

肉圓家暴父去年10月用鐵條打孩子施暴畫面。（影片截圖）

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新北市蘆洲區42歲林男，上周六疑酒後情緒失控，見兒子買的肉圓沒有加辣即對兒子和妻子施暴，不但掌摑兒子，當林妻上前欲阻止卻也被鎖喉拖出房門，兩母子最終需送院治理。

林男家暴的影片曝光後引來社會極大迥響，出現逾百人圍堵寓所甚至有人出手教訓林男的情況，需警方介入。林妻昨在facebook發聲明，指孩子長期處在暴力之下，「在他低年級的時候，孩子甚至對著我哭訴說：為什麼我要生下他，他很想死掉！」作為媽媽，孩子的話令她心如刀割，也曾向學校求助和做心理輔導。

「肉圓辣椒家暴案」受害男童的外公提供去年10月孩子被打屁股的蒐證照片。（聯合新聞網提供）

她指2016年底因家裡裝修，一家人暫住夫家，那時林男也曾失控抓着孩子的衣領令兒子腳離地，她出聲阻止，林男一氣之下用拳頭捶破衣櫥，甚至驚動老爺奶奶。妻子曾勸林男去看心理諮詢，惟丈夫只稱沒辦法控制情緒，但也不可能會去看醫生。

暴力事件沒有因此停止，林妻指2017年10月孩子寫功課發呆，林男又用鐵棍打孩子，「力道之大三下立刻就瘀青了，還對孩子說不會痛對不對」。對於為何長期遭受家暴卻不阻止，林妻解釋，就像這次肉圓事件，若她出聲阻止，下場就是打的更慘，所以她之前都不敢出聲阻止，只能默默忍痛搜證。

大批的民眾也在其寓所樓下聚集，高峰時有數百人。（爆怨公社fb圖片）

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她在聲明最後說，如今只求帶著孩子離開，並能找一個安全的地方安心生活，讓孩子好好成長。

林男以鐵棍打兒子屁股的片段也同時曝光，片中可見林男要孩子自己選打哪，後來孩子選擇了面壁打屁股，結果打下去就痛得孩子尖叫爆哭，林男還說「不會痛對不對」接著就要打第二下。孩子就不斷向爸爸求饒，語氣顫抖的說「不要這樣啦」、「不要打了」、「拜託別這樣」、「很痛」、「可以休息一下嗎」、「拜託請你……」