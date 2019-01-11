挺身保護病母　台男持利剪狂刺家暴父數十處後自首　判囚七年半

台灣屏東縣男子陳振惟3年前為保護遭家暴的母親，持利剪殺害父親，事後自首坦承犯行，家屬還遞交陳情書，一、二審減刑後判7年6月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

陳振惟（29歲）2016年7月23日晚間，見父親在店面痛罵母親「偷藏錢」、「討客兄」；隔天凌晨父親再度在家中辱罵母親，他為保護母親，和父親發生衝突，一氣之下拿菸灰缸砸父親頭部，又以雙手掐住父親脖子，最後因父親揚言報復，他再持利剪刺殺父親頸部、肩部等，造成數十處穿刺傷與鈍力傷，大量出血，送醫不治，他事後主動向警方自首。

台灣男子陳振惟為保護母親拿剪刀刺死家暴父。圖為資料照片。（聯合新聞網提供）

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由於殺害直系血親尊親屬罪，台灣法定刑度為死刑或無期徒刑，一審認為陳符合自首要件，且犯後深感悔意，家屬還遞交陳情書狀況，情堪憫恕，減輕至最低刑度判決7年6月徒刑；案件上訴，高雄高分院雖認為，陳沒有任何犯罪紀錄，自正修科大畢業後，為照顧生病的母親，返鄉於自家羊肉店工作，長期忍受父親家暴，並持續幫母親共同操持家計，勤勉自持、孝順乖巧，足認品行良好，但他從傷害犯意提升至殺人，手段過於猛烈，行為不符正當防衛條件，駁回上訴。

陳振惟再提上訴，認為自己是因當下義憤才動手，另原判決適用刑法第272條違憲；最高法院認為，義憤殺人應指「當場」被激起一般人無可容忍之憤怒而殺人，雖陳基於父親長期家暴而引發口角憤恨，拿取煙灰缸揮擊父親頭部，以雙手掐住父親脖子壓制在地後，此時陳父已沒有施暴可能，但陳另因不滿父親揚言報復，改持剪刀猛刺父親一事，並非「當場激於義憤」，與刑法義憤殺人罪要件不合，原判決並無違誤。

另外，最高法院認為，殺害直系血親尊親屬，最低法定刑度為無期徒刑，且原審審理此案時仍有依自首、犯罪情狀顯可憫恕減輕其刑，判決7年6月徒刑，已低於普通殺人罪的法定最低刑度10年，原判決沒有違誤，認為陳振惟上訴無理由，駁回上訴全案定讞。

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