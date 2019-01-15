台女訴苦胸大妨礙做運動　男上司要求解鈕摸胸被控性騷擾

台中市某商場周姓副店長，得悉女同事「小妙」因肩膀受傷無法運動導致變胖，而她表示無法運動是因胸部較大，運動會拉扯肩膀，周聽後詢問她胸部有多大，可以摸一下嗎？可以看一下嗎？涉嫌3度伸手碰觸她的胸部，檢方依違反性騷擾防治法起訴，法官審理時，被害人撤回告訴，法官判決公訴不受理。

男上司涉嫌3度伸手碰觸女下屬的胸部，檢方依違反性騷擾防治法起訴，法官審理時，被害人撤回告訴，法官判決公訴不受理。（聯合新聞網提供）

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法官以周姓副店長被檢察官依性騷擾防治法之罪提起公訴，而性騷擾防治法屬告訴乃論，經被害人「小妙」（化名）於辯論終結前具狀撤回告訴，因此判決公訴不受理。

檢方起訴指出，周男是台中市某商場的副店長，被害人「小妙」也是商場的員工，「小妙」於去年2月12日清晨，因擔任商場早班工作，在商場負責開店前置作業及開啟鐵門及手扶梯。「小妙」於開啟商場2樓鐵門及手扶梯開關時，周男陪同她開啟並與她聊天，得知她因為肩膀受傷無法運動導致變胖，經進一步詢問，她表示無法運動的原因是因為其胸部較大，運動會拉扯肩膀，因此醫生要求她靜養。

周男聽聞後詢問「小妙」胸部有多大，並詢問她「可以摸一下嗎？」經她拒絕後，周復表示「那可以看一下嗎？」，她雖感到害怕，然因四下無人無法求救，且害怕失去工作，不敢嚴厲拒絕，乃將襯衫鈕釦解開，並將衣領拉開，讓周自上而下觀看。

未料，周竟意圖性騷擾，趁她不及抗拒，伸手觸碰她胸部下緣一下，「小妙」受驚嚇並躲開後，向周表示這樣是性騷擾，她感到不舒服。隨後，她欲從周男面前離開時，周自她身後以右手抓她右邊胸部一下，被害人躲開並制止他後，周竟又再次以右手抓捏她的胸部一次。經被害人報警處理。

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