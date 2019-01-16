台幼稚園再爆虐兒醜聞　老師踩小孩腳板　閉路電視揭掌摑逼吃飯

台灣近日屢傳虐兒事件，昨再傳出一宗幼稚園教師打小孩案件。事源去年11月，新竹一間幼稚園爆出醜聞，在戶外教學時一名老師用腳踩幼童事件，家長知悉後前往幼稚園查看閉路電視，發現下午吃飯時，幼童還被老師掌摑及打手掌。事件曝光後，園方已向幼童家長簽承諾書，但園長卻在facebook回應事件，說「是非」要問幼童家長，質疑幼童「在家被爸爸打也說是老師」，還要求校方賠償24萬台幣（約6萬港元），令事件充滿疑團。

閉路電視拍得教師曾用手掌摑幼童。(fb專頁「靠北惡質幼兒園」影片截圖)

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近日facebook專頁「靠北惡質幼兒園」爆出一宗虐兒事件，去年11月，新竹一間幼稚園進行戶外教學時，一名老師用腳踢幼童，還在幼童的小腳上連踩多下。負責人一度說「是媽媽腳踩自己的孩子」，被質疑後才改口，說成是園內的老師踩了自己親戚家的孩子。

幼童家長得知事件後，前往幼園要求查閱當日教室的閉路電視畫面，發現在午飯時間，幼童還被老師伸手掌摑及打手掌等。從fb專頁「靠北惡質幼兒園」公開的閉路電視畫面所見，午飯時間幼童回頭看了一眼，就被老師打了兩記耳光，老師還將椅子拉到幼童前面，逼他繼續吃飯。另一條閉路電視片段，老師有天坐了在教室門口，將幼童拉了過去打了3下手掌。

去年11月，有途人拍到一間幼稚園戶外教學期間，老師連踩幼童的腳。（fb專頁「靠北惡質幼兒園」影片截圖）

影片還錄下了家長和園方負責人的對話，負責人竟然反指幼童曾經不願吃飯又吐出來，老師才出手打小孩，家長氣得要直接提告。幼稚園園長向家長簽下承諾書，「保證永不錄用該老師」，但園長卻在fb指「是非問孩子媽媽最清楚」，孩子在家被爸爸打也說成是老師……這位印尼外籍媽媽最後目的是要近24萬元（約6萬港元）」。

就校長的留言，被虐孩子的家長在facebook發聲明，強調沒有園長所說的爸爸家暴情況，孩子身上一直有大大小小瘀青，媽媽曾拍下照向老師詢問，但一直無收到正面回應。家長承認曾與該名老師於同一公司工作，基於信任才將孩子送到該幼園讀書，未料孩子受到這種對待。家長又指，園長一方面承認出現管教不當，但在事件曝光後，又四處留言辯解，不願認真檢討。

幼園園長今日上午出面道歉受訪，稱老師已經下跪請求家長原諒，男童的媽媽當時也接受道歉，但後來又要求索償，更在今天開庭前爆料。園長續稱，男童母親與老師感情要好，特別要求老師「嚴格管教」，一切已進入司法調查，不可隨便作斷言。

網民看到貼文和園長的回應後，質疑為何老師明明有動手打人，但校方卻牽扯到別人的家事上，「影片是老師打小孩！為何要問家長」、「不管小孩有沒有吐」。另外，更有人說自己小時候就讀該幼稚園，「被他們打的要死，每天都不想去上課」，令網民慨嘆「這社會怎麼了，我好擔心以後我兒子讀書」。

（綜合）