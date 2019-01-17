德國阿姨勁憎delay　織出「德鐵延誤圍巾」　網上拍賣近7萬元成交

港鐵延誤不是新鮮事，香港人早已見怪不怪，但有些外國人對「Delay」（延誤）非常忌諱，甚至每天記下火車延誤情況。一名德國阿姨每天都坐火車通勤，但她有感德鐵延誤情況嚴重，每天都用上各種顏色的線記錄火車誤點情況，織出一條記錄了2018年列車延誤情況的「德鐵延誤圍巾」。由於這條圍巾在Twitter上爆紅，事主女兒將圍巾放到Ebay拍賣，最終以7550歐元（約6.7萬港元）成交。

德國一名阿姨用不同顏色記錄2018德鐵的延誤情況。（「Sara Weber」Twitter圖片）

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這條圍巾由一名生活在慕尼黑區的阿姨編織，她每天都要乘坐德鐵上下班，所以對列車準時情況非常敏感。2018年開始，她每天都會編織兩行圍巾，記下當日上班和下班的兩程車中，有沒有出現延誤。當火車延誤少於5分鐘時，她會用灰色線編織；如果火車延誤5至30分鐘，就改用粉紅色線；如果延誤多於30分鐘或她乘的兩班火車都延誤，她就用紅色線。

德國一名阿姨用不同顏色記錄2018德鐵的延誤情況，結果在網上爆紅，放上Ebay拍賣，成功以近7萬港元賣出。（「Sara Weber」Twitter圖片）

織圍巾阿姨的女兒韋伯（Sara Weber）是一名記者，她將媽媽織的圍巾放到Twitter上分享，殊不知引來很大迴響，兩母女決定將圍巾放到網上拍賣，將收益捐到在德國各地火車站為市民提供協助的慈善團體「車站使命團」。

韋伯周一再上載圖片，說「德鐵延誤圍巾」最後拍賣到7550歐元（約6.7萬港元）成交，有45個人競拍，開了134口價錢，留言道「我媽媽很高興，我也是，我們完全沒想到會發生這種事」。

據德國傳媒報道，德鐵去年8月已承認存在嚴重的延誤問題，2018年每4班列車就有一班出現延後，其中有三分一是高鐵（ICE）誤點，德鐵現時已任命一名「準時專員」，欲處理延誤問題。

（綜合）