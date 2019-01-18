「妳總是讓我微笑」　獲15年熟客贈車　美麥當勞女員工感動爆喊

默默耕耘真的會有回報！在美國一間麥當勞的女員工，去年聖誕節時發現家中的老爺車壽終正寢，因修理費太昂貴致無法負擔，需暫時麻煩同事接送她上下班。一位熟客得知女員工情況，日前偕兒子到該店給她送上一輛二手車，女員工驚喜得感動流淚，直呼自己太幸運。送車的熟客表示，該麥記員工在15年來的服務態度，一直令他賓至如歸，故決定送車相助。

麥當勞的女員工薇琪收到熟客送贈的二手車後，當場喜極而泣。（Youtube「Denise Panek」截圖）

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據外媒報道，美國堪薩斯州一間麥當勞的女員工薇琪（Vicki Anderson），從去年11月開始，就發現駕駛多年的私家車頻頻出現故障，在聖誕節時終壞掉。由於其經濟狀況無法負擔昂貴的維修費，只好請同事幫忙接送她上下班，同時一直找尋便宜的車替代。

薇琪在該麥當勞分店工作多年，一向態度認真親切，深受客人愛戴，有次把換車的煩惱告訴了光顧了15年的熟客克里斯（Chris Ellis），希望他可以幫忙找哪裏有便宜的車。克里斯同意替她找車，亦想到自己剛換了車，當和兒子相商量後，決定把其2009年購買的黑色舊車送給她。

薇琪與克里斯父子擁抱表達謝意。（Youtube「Denise Panek」截圖）

本月的9日的下午，克里斯父子開車到麥當勞找薇琪，打算給她一個驚喜。從網上影片中可見，當薇琪得知自己收到車子作為禮物時，高興得哽咽地說：「上帝說福你。」而克里斯則回答：「不客氣，妳才是我的祝福，每次我來這邊，妳總是讓我微笑。」

薇琪收到二手車後覺得難以置信，即時掩面喜極而泣，更與克里斯父子擁抱表達謝意，向他們說：「現在仍然有一些好人，你是其中之一。」克里斯表示，把車送給薇琪前已先修理好，以免她要花錢保養。

（綜合）