媽逼學「三太子割肉還親」　台9歲童拿刀自殘　揭長期遭後父虐打

台灣桃園蔡姓婦人帶9歲兒子改嫁許姓男子，許卻以管教為由拿木板打到男童四肢瘀青，蔡還向兒子說「三太子割肉還親」故事，害小孩真的拿刀往手臂自殘，社工訪視發現他新舊傷遍佈，緊急安置後依職權對父母提告，檢方依家暴傷害罪嫌將蔡、許向法院聲請簡易判決處刑。

除拿刀自殘外，男童亦被許男多次毆打。（Gettyimages/視覺中國）

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檢方調查，去年3月許男打罵男童，還出腳踢踹，蔡更命令兒子自行脫掉褲子，任由許持木板打他屁股、雙手及前臂，但男童害怕閃躲，導致右臉頰靠近眼睛處也受傷，1個多月後許再度徒手揍男童頭，又拿木板打到他右腿血腫、瘀傷。

後來社工訪查驚覺小朋友手臂有切割傷，蔡坦承和兒子說過「三太子割肉還親」故事，對方才拿刀割自己手；檢方訊時，蔡、許均坦承有動手打小孩，辯稱男童多次說謊、偷東西，還想逃避處罰、離家出走，所以才用這種方式教訓他，要讓他知道，不是逃避就可以不用接受處罰。

男童證稱，當天父母很生氣要他半蹲，爸爸責打他還說「如果你想出去就出去」，媽媽講完故事後就說「你敢跟三太子一樣的話，我就不處罰你」，爸爸就從廚房拿出刀子，自己因為想要減少處罰時間，所以就在爸媽目睹下拿刀割自己。

檢方認為，蔡、許毆打男童部份犯嫌明確，有驗傷報告、家暴通報佐證，偵結依家暴傷害罪嫌將兩人向法院聲請簡易判決處刑；另男童手上撕裂傷三公分，因蔡有叫他把手舉高止血，難認兩人有容認男童繼續傷害自己，導致傷勢擴大犯意，此部分則不起訴。

根據記載，三太子割肉還親故事起源於，三太子在戲水時和東海龍王三子起衝突殺了對方，後來龍王興師問罪，他為了不要連累父母，遂「削骨還父、割肉還母」，後來魂魄受太乙真人所救，讓他重新以蓮花化身。

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