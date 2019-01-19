防水袋載iPhone奇幻漂流400公里　2個月後仲用到　網民：求品牌名

少年Pi與老虎在海上奇幻漂流，最終人虎都安全着陸，這個情況在載着iPhone的防水袋重演！台灣一名男子2個月前在墾丁玩水上活動時，載着iPhone 7手機的防水袋不慎跌入海中，他以為「機沉大海」，尋回無望。沒料到防水袋在海中展開一段「奇幻漂流冒險」，向北漂流最少400公里，直至在桃園岸邊被途人拾獲，再交到警署。警員發現手機充電後仍然能如常運作，更成功尋回失主「人機團圓」。事件經傳媒報道後，不少網民稱「跪求防水袋品牌名稱」。

警員從防水袋取出iPhone手機，為其充電後發現運作如常。（桃園市政府警察局大園分局圖片）

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失而復得的孫姓機主住在高雄市，去年11月在台南墾丁玩水上活動時，將iPhone 7手機放在防水袋內隨身攜帶，但玩水期間不小心讓防水袋跌入海中，無法尋回後只好死心，更認定使尋回防水袋，手機都無可能再用到，於是向電訊公司申請新Sim卡及購買新手機。

詎料防水袋功能超著，與iPhone在海中隨波逐流，向北漂足2個月，「航程」至少400公里，至上周六（12日）漂到桃園市大園區許厝港濕地岸邊，有熱心途人拾獲後交到警署。警員留意到手機機身沒有受損，嘗試為其充電，隨即運作如常，於是循Sim卡編號聯絡電訊公司協助通知孫男。

電影中，少年Pi與老虎在海上漂流，過程驚險萬分，最終人虎都能平安上岸。（《少年Pi的奇幻漂流》截圖）

其後一名女警碰巧放假前往高雄，自告奮勇做「速遞員」，為失主送上手機。孫男領回手機後十分開心，不斷向警員道謝，表示手機內有重要的大學生活回憶照片，想不到能失而復得，而且絲毫無損，笑指「這個牌子的防水袋實在好用，要多買幾個」。事件被在網上傳開後，不少人笑稱這是最強「廣告文」，又紛紛追問該防水袋的品牌，有眼利網民看到新聞影片，留意到涉事防水袋有「USAMS 」字樣，台灣購物網資顯示，該品牌的手機防水袋每個約售100港元，而宣傳字句更強調「防碰撞、可漂浮」、「密封性強、滴水不漏」。

（綜合）