台女11年前獲捐血小板救一命　尋覓多年發現救命恩人竟是現任老公

捐血足以救人一命，但同時可能成就了一段命中註定的緣份……台灣一名女生於11年前遇上意外，因大量失血而陷入嚴重昏迷，當時醫院為她輸了由捐贈者捐出的血小板幫助凝血，才得以保命。後來她一直很想尋回當時的救命恩人，捐血中心只願透露姓氏，經尋尋覓覓後，竟發現身旁的男友正是守護自己性命的天使。最後他們更在去年結婚，為這段緣份添上了最好的結局。

連志成20歲開始捐血，家中放有捐血公仔的紀念品。（東森新聞圖片)

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台灣女生林曉芬在11年前遇上意外，當時的她因身體凝血功能異常，導致大量失血，更陷入嚴重昏迷。醫院即時為她輸了10多袋自願者捐出的血及2袋分離術血小板幫助凝血，最後才得救回性命。

林曉芬後來回去新竹市接手家業，又因工作關係認識了當時的男朋友連志成。男朋友曾透露自己有捐血的習慣，11年前又碰巧捐過分離術血小板，當林曉芬提及當年的意外，連志成曾有一刻心想救命恩人可能是自己，但最後亦不以為然。

不過，林曉芬一直很想尋回當年捐贈血小板的救命恩人，但礙於當地的個人資料保護法，2個月內多次拜託醫院及捐血中心亦查詢無果。林曉芬後來有日再打電話去捐血中心，說明自己並無不良企圖，只想親身多謝當年的恩人，對方後來僅願透露姓氏是「連」。

她即猜想到底會否是男朋友的名字，於是在電話中讀出他的身份證號碼，對方即驚訝表示：「你怎麼會知道？」心內的謎底終於解開了。連志成萬萬沒想到2人早因血小板而定下姻緣，笑言「大家快去捐血，可能有機會救到未來的老婆！」他們交往2年後，亦在去年3月正式成為夫妻，為2人的緣份開展新一頁。

（東森新聞）