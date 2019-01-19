【執到寶】讚外傭樣樣皆精　連裝修都識　僱主：比中六合彩更好運

請到一個好姐姐，開心過中獎？一位僱主昨日（18日）在facebook發文，大讚家中外傭擁有十八般武藝，不單煮食有創意，悉心照顧小朋友的起居飲食，最近更發現她連裝修也懂，令樓主忍不住「曬命」道：「我想講我比中六合彩梗（更）加好運，多謝你，令我兩公婆安心返工」。一眾網民亦相當羨慕，指樓主「執到寶」，「連裝修都做埋，點夠你玩呀，呢種真係加人工都嚟唔切」。

有網民大讚家中外傭不單煮食有創意，悉心照顧小朋友的起居飲食，最近更發現她連裝修也懂。（fb「外傭僱主必看新聞訊息」截圖）

有網民在facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」分享，指家中姐姐來了8個多月，初來到埗已經很受兩個小朋友喜歡，「煮嘢食有創意，清潔功夫合格」。在照顧孩子方面，不單是接送小朋友、準時送飯等，放學回家還會煮下午茶給他們吃，其後照顧小朋友沖涼，幫手教做英文功課，又預備晚餐給分別小朋友及樓主夫婦吃。

不過最令人意想不到是，「姐姐連裝修都一手攪掂，新年前可以翻新晒全屋」，她補充指，是因外傭姐姐主動說「有呢方面認識」而動手裝修。樓主在帖文中難掩喜悅的心情，「我想講我比中六合彩更加好運，多謝你，令我兩公婆安心返工，希望大家好似一家人咁開開心心生活」。

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/l7U1Y7t5LO

樓主其後再分享跟外傭的相處心得，指首先要當對方是家人，同時給予自由空間，將心比己。（fb「外傭僱主必看新聞訊息」截圖）

不少網民看完帖文大呼羨慕，認同樓主「比中六合彩還要好」、「有個好姐姐真係可以好放心」。樓主其後再分享跟外傭的相處心得，指首先要當對方是家人，同時給予自由空間，「只要佢處理好小朋友起居飲食，做好一般家居清潔衛生，我哋係唔會理佢中間有冇蛇王偷懶，將心比己」。