台女開價3萬台幣徵假男友過新年　求職者需懂台語、樣子普通即可

新年向親戚拜年，總被問到感情狀況。台灣有女子為了應付家人，於facebook撰文誠徵假男友齊齊過新年。她表示男友相貌普通就可以，並需懂基本台語。除此之外，該女生更宣稱男友只需「上班」3天，而日薪有1萬台幣（約2540港元），隨即引起一大批男網民留言報名。

台灣一名單身女子為了於新年應付父母，近日在fb專頁「靠北虎科」撰文誠徵假男友，當中列舉出所有要求及工作詳情。（fb「靠北虎科」截圖）

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該單身女為了於新年應付父母，近日在fb專頁「靠北虎科」撰文誠徵假男友，當中列舉出所有要求及工作詳情。女生宣稱假男友需於年三十至年初二期間「工作」，日薪達1萬台幣（約2540港元），更包食宿，交通費另計，最後一天會找清所有費用。

女生續指自己心目中的人選，年紀範圍是18至30歲，樣貌普通就可，但希望不是宅男。求職者需要住在台女在台東的家及飯店，「看臉分床分房間」，她亦稱因自己與父母是用台語溝通，所以男友亦必需懂基本台語，而且不能在父母面前抽煙或開黃腔。

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作為男、女朋友就當然要有互動，女生表示「最多就抱抱」，如果是帥哥，就可以有進一步的親密行為。不過她亦指出：「一旦被錄取之後，請一定要陪我走完這幾天，我總不可能今天跟明天的男友帶完全不一樣的吧！」同時又向有意報名的網民作出提醒：「請記住我不美，別抱遐想。」

大批男網民紛湧留言，「需要抽號碼牌嗎？」、「不用再找打工了，這個再合適不過」、「可以登大人又有得賺」、「選我！隨時可以上工」

（fb專頁「靠北虎科」）