【人扮㗎？】小貓瞪眼回主人「晚安」　仲識學狗「汪汪叫」超可愛

許多寵物都會有令人意想不到的技能，陝西西安一隻3歲的貓咪「元寶」，不但可以模仿主人說「晚安」，有時更會發出類似小狗叫的汪汪聲，向主人撒嬌。不少網民看完影片後都大讚喵星人可愛，直言「可以整晚跟牠互叫晚安」、「想抱走」。

陝西西安一隻3歲的貓咪「元寶」不但可以模仿主人說「晚安」，更有時會發出類似小狗叫的汪汪聲，向主人撒嬌。（梨視頻片段截圖）

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貓咪元寶是銀漸層折耳貓，今年3歲。從主人張小姐拍下的片段可見，每當她輕聲地對元寶說「晚安」時，元寶都會瞪大眼睛看着主人發出聽起來像「晚安」的短促叫聲。不過張小姐指，元寶不是只要一聽到「晚安」就會回應，必須要把家中的燈全部關掉，她站在睡房門口跟牠說，元寶才會回應。

陝西西安一隻3歲的貓咪「元寶」不但可以模仿主人說「晚安」，更有時會發出類似小狗叫的汪汪聲，向主人撒嬌。（梨視頻片段截圖）

元寶平日都愛在她的睡房走出走入，張小姐於是都習慣在房門留一條小縫讓主子自由活動，她又指元寶亦懂在她出門口的時候跟她說「拜拜」，還可以發出類似狗的叫聲。 不少網民看到片段後都被元寶融化內心，「是我看過最可愛而沒有架子的貓貓」、「想抱走」，亦有網民笑稱元寶可能其實想說：「我上輩子是一隻八哥。」 （綜合）