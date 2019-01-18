「小財神」新年佈置被居民投訴超寒酸　網民：物業管理真係堅難做

農曆新年就快到，不少屋苑大堂開始擺放賀年佈置。近日有網民於facebook上載相片，表示將軍澳一個私人屋苑亦有放置小財神等新年裝飾品，但感覺寒酸，「管理處好缺乏budget喎」。其他網民紛紛留言加入討論，但不少人表示樓主挑剔，「擺得大又話浪費管理費，擺得細又畀你話」、「做咩都畀人嘈，物管真係堅難做」。

近日有網民於facebook上載相片，表示將軍澳私人屋苑峻瀅亦有放置小財神等新年裝飾品，但批評感覺寒酸。（fb群組「將軍澳」圖片)

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有男網民近日於fb群組「將軍澳」上載相片，表示正居住的屋苑管理處，開始在大堂佈置新年裝飾。相中可見，大堂一旁放置了2大2小的舞獅，正中間就放了一個目測只有半米高的小財神，整個佈置用了拉帶圍封，看來只可眼看手不動。

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作為住戶的樓主對此並不欣賞，更表示感覺寒酸，「個財神咁細，是想祝願大家今年財運到咁細嗎？不如唔好擺好過」其他網民亦紛紛留言，有人反駁樓主的看法，「 求其擺下就算啦，一個人發達唔通靠呢件嘢？」、「個財神要大先識賺錢？」亦有不少網民直指樓主其實過份挑剔，「細又冇budget，大又話不切實際」、「做物管超級難做，點可以滿足幾千住戶要求」。

有網民笑言：「有幾多管理費咪有幾大囉」、「畀小朋友睇嘅，所以咪用BB size囉」 、「土地公公嚟㗎」不過亦有部分網民認同樓主看法，「 桃花都冇一棵」、「感覺好寒酸，起碼擺多幾盆花啦！」

《香港01》已向屋苑物業管理處查詢，現正等候回覆。

（fb群組「將軍澳」）