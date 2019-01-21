膠樽遍滿沙灘　台小學生堅持執垃圾3年　校方：沒有放假的心情！

環保人人有責，但真正作出行動保護環境的又有多少人？台灣一小學近日於facebook撰文呼籲大家保護海洋，他們的學生3年來每月堅持到海灘撿垃圾。近日的「淨灘」活動中，他們就撿到938件垃圾，單是膠樽已有535個，數目誇張。後來這群小學生更做了統計，發現該批垃圾分別從內地、新加坡、印度及其他國家漂來。

有「浮球小學」之稱的合橫國小近日有小學生在12月放寒假前進行第35次的「淨灘」活動。（fb專頁「澎湖縣西嶼鄉合橫國小」圖片）

+ 9 + 8 + 7

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

有「浮球小學」之稱的合橫國小，位於台灣澎湖縣西嶼鄉。近日校方於fb專頁上載相片，表示一批小學生在12月放寒假前進行第37次的「淨灘」活動。校方指出，活動是學校設計的課程之一，讓學生明白環保的重要性。

他們堅持每月都要到海灘義務執拾垃圾，每次會進行30分鐘，行動已進行了3年，校方指出：「冬季是沙灘最『精彩』時候，到處可以看到來自世界各地的海漂垃圾」。他們亦把片段上載到YouTube，30多位師生於當日冒着寒風到學校附近的海灘執垃圾，最後學生會進行分類及統計，並由老師寫下記錄。

小學生堅持每月都要到海灘義務執拾垃圾，每次會進行30分鐘，行動已進行了3年。（fb專頁「澎湖縣西嶼鄉合橫國小」圖片

他們在最近一次的活動中共撿了938件由海中心漂來的垃圾，其中以寶礦力膠樽最多，有535個，另外更有塑膠浮球150顆、發泡膠193件，以及其他塑膠碎片55件。學生更用條碼辨識膠樽的來源地，其中233個是來自內地，台灣有11個，韓國7個，馬來西亞及其他國家分別有2個。

校方對情況表示心痛，「看到沙灘佈滿塑膠垃圾，實在沒有放假的心情。」他們亦同時呼籲大家要守護海洋，「一起減塑、一起淨灘，讓海洋一起美麗！」

網民留言表示不忿現時破壞環境的情況實在太嚴重了，「真得比以前多好多海漂物」、「很多海灘也是這副可怕模樣，撿也撿不完」，亦不少有網民表示非常感動，「辛苦你們了！」、「小朋友很棒，謝謝你們」。

（fb專頁「澎湖縣西嶼鄉合橫國小」）