台公司K房擺寒酸尾牙　毛豆、豆乾、泡菜係主菜　 網民：回家煮啦

就快要過年了，而最近台灣公司也陸陸續續開始在舉辦尾牙，每年最期待的就是可以在這場吃頓好料，順便抽個大獎帶回家啊。 不過可不是每家公司都能讓員工充滿歡喜，有位網友在爆廢公社提到，自己公司今年尾牙決定辦在KTV，而他PO出的尾牙菜色讓大家都看傻眼……

該公司尾牙菜單寒酸得讓員工不敢相信。（爆廢公社facebook圖片）

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KTV基本小菜盤？

一聽到辦在KTV，想說至少無現暢飲＋吃到飽是基本款吧。沒想到菜色竟然如此普通，還把根本就是小菜的毛豆、豆乾、泡菜分成三道料理，讓網友直呼自己去外面吃還比較豐盛：

「這是我看過最囧的尾牙了，路邊攤的小菜都比菜單豐富」

「超囧菜單……隨便吃都比這菜色好」

「如果是續攤還差不多，素食菜單看得我都要哭了」

「毛豆、豆乾，泡菜不是KTV基本盤嗎？這樣算三道菜啊？」

「呃……這些菜色不是平常隨便吃就能吃到的嗎？」

「很糟，不如回家自己煮」

超瞎尾牙不只這一場

普通尾牙幾乎都是舉辦在吃桌菜的餐廳，KTV已經算是降級了，沒想到這篇釣出大票苦主瘋狂爆料，原來大家的尾牙都充滿了不為人知的眼淚啊：

「以前我們是尾牙春酒一起辦，而且還辦在汽車旅館……什麼鳥」

「這好多了，去年我們公司尾牙還給麵包餐盒」

「我前公司今年春酒是淨灘、公園野餐、山上烤肉這三選項選一個，雖然後來已取消，但是我只能說瞎到爆！好險我已離開」

「我們的尾牙就是一群老人在熱炒店喝酒聊天，連抽獎或紅包都沒有，根本不想去」

「我公司的尾牙每人一碗三媽臭臭鍋」

毛豆、豆乾這些平常連塞牙縫都不夠的菜色，居然出現在尾牙桌上，讓大家都替原PO抱不平，不過有些人卻覺得光是有「尾牙」就已經讓他們好羨慕。最慘的連尾牙都沒有：

「我連尾牙都沒有」

「尾牙是什麼？N年公司沒辦過尾牙，還自稱是前百大企業」

「其實有就不錯了啦」

「有尾牙真好，我們公司一人領600（台幣，約150港元）沒尾牙沒抽獎」

「有就要偷笑了，我們公司只有做10年才可以回去吃尾牙，只有10年那一年喔！」

只能說好的尾牙永遠都是別人的……原PO也不要太難過，如果真的很不滿，領完年終就趕快脫離苦海吧！下一個會更好。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】