台夜市攤老闆徵妻　一周3天幫收錢月入10萬台幣　已婚網民搶報名

年關將近是否讓人起了「娶個老婆好過年」的念頭呢？台灣中壢夜市的魷魚攤老闆在做生意時順便一道徵妻，在攤位上掛起了優渥的「徵老闆娘條件」。週一到四可以遊山玩水、只要週五到週日幫忙收錢就能月領十萬（約2.5萬港元），超殺條件讓網友忍不住幫忙上網宣傳「好工作，要衝一波了嗎？」。

沒露臉老闆精壯的手臂線條也相當吸睛。（爆笑公社Faceobook圖片）

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網友逛台灣夜市時看到老闆掛出的特別徵人啟事後覺得條件優渥，特地拍了照片PO上「爆笑公社」，鼓舞想要找工作、換工作的朋友。老闆娘的工作內容相當彈性，星期一到星期四可以遊山玩水，要上班的週五到週日也僅要幫忙收錢，如此便能月領十萬讓人不心動也難。照片中吸引人的不只是工作內容和薪水，沒露臉老闆精壯的手臂線條也相當吸睛，不少網友立刻回應「請問哪裡丟履歷？」想要知道攤販位置，得到「中壢夜市，老闆徵人徵很久了」的回覆。

網友們在回應中的應徵意願都相當積極「已婚可以報名嗎」、「手刀立馬報名」、「可以馬上上班～」，不但已婚婦女想報名，連生了小孩的媽媽也回應「買一送一可以嗎」、「附送一個活潑可愛的8歲兒子行不行」，就連男生也來參一腳「可惡我想應徵」、「同性可以嗎」。所幸還有維持理智的網友提出要求「所以老闆長怎樣」、「求老闆正面」，「老闆吃肉圓要加辣嗎」。

對該攤位比較熟悉的在地人則表示「一年前我從南部來中壢，一年後……老闆還沒徵到老闆娘」，懷疑老闆的眼光很高「徵超久～～到底什麼時候才徵的到」。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】