台男入廟拜月老　願望卡寫求娶蔡依林　網民：來生總有機會的

與明星拍拖、結婚，不少人都希望美夢成真。有台灣網民近日於網上發布相片，表示在台中著名的「南天宮」關帝廟拜拜時，突然發現廟中掛着願望卡的地方，其中一願望卡竟寫下「求娶蔡依林」的字句，令其他網民紛紛笑言，「有夢最美」、「關帝爺鄙視眼神中……」

有台灣女網民近日於網上發布相片，表示在台北著名的「南天宮」關帝廟發現其中一願望卡竟寫下「求娶蔡依林」的字句。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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該女網民最近在fb群組「爆廢公社」上載照片，表示近日在台北東區的「南天宮」關帝廟拜拜祈求平安。之後經過供奉月老的區域，看到其中一個掛月老願望卡的地方，更發現有張相信是一男生留下的願望卡，寫着：「祈求娶蔡依林歌星。」女事主即解釋：「我不是有意偷看的，實在是太顯眼了。」她續笑言：「不要為難月老啦，祂只是個老人家……」

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相片上載後，引來不少網民留言表示笑翻，「他少寫3個字，在夢裏」、「這輩子努力看看，來生總有機會的」、「真為難了月老」、「先生排隊好嗎？你是排在我後面的」、「 祈求月老持續40年，應該可以夢想成真」。

有網民更稱該祈願人的字體太醜，笑言難以實現願望，「她要娶蔡依或林歌啦」、「 我還以為誰叫林歌星......」其他網民把重點放在表情嚴肅的月老上，留言稱道：「月老覺得頭很痛」、「關公表情很到位」、「你看看，關公這眉頭都皺到化不開了，看這願望多難！」

（fb群組「爆廢公社」）