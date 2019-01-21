【天意弄人】英婦目睹恐怖車禍　致電報平安始知丈夫死在車禍中

死神總是讓人措手不及！英國一名婦人早前在家附近慢跑，目睹一宗恐怖奪命車禍，她暗暗慶幸自己與死神擦身而過，立即打電話給丈夫報平安，沒料到電話無人接聽，因駕駛電單車的丈夫，死是該宗交通意外的死者，結婚26年、育有8名子女的恩愛夫婦，從此天人永隔。

50歲的賈桂琳（Jacqui Saunders）和47歲丈夫約翰（John Saunders）至今結婚已逾26年。（facebook「Jacqui Saunders」圖片）

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據外媒報道，50歲的賈桂琳（Jacqui Saunders）和47歲丈夫約翰（John Saunders）住在英國德比郡的Kirk Hallam，去年12月17日早上，約翰如常開着他的電單車出門上班，而賈桂琳則到家的附近跑步。

賈桂琳在跑步途中，目睹了一輛電單車與一輛四驅車相撞，恐怖場面令她大嚇一驚，她立即就打電話給丈夫保平安，「我覺得當時應該打電話給他，告訴他『幸好你逃脫了』，可惜他沒有，（在車上的）是他」。

這麼近、那麼遠，一場車禍就令夫婦從此相會無期，兩人於1992年結婚，至今已逾26年，共育有8名子女。賈桂琳傷心地回憶：「他總會在星期五晚上傳信息給我，說：『晚安，上帝保佑你。』所以那是他最後傳給我的信息。」

家人都對約翰（John Saunders）突然離感到很傷心。（facebook「Jacqui Saunders」圖片）

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賈桂琳表示，和丈夫的婚姻美滿，「我們可以聊天聊幾個小時，有無數說不完的話。生活並不完美，正因為如此，現在感覺好事總是比壞事更多」。她和家人都對摯親離世感到很難過，也擔心5歲的小女兒是否能接受這個悲傷的消息。

當地警方表示，一直和約翰的家人保持聯繫，現正調查事件，並向死者家屬提供協助。

（鏡報、每日郵報）