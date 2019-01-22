印度流浪狗亂闖時裝騷　興奮搖尾求模特兒拍怕　網民發現神細節

時裝騷不時發生大大小小的突發事件，考驗各模特兒的臨場應變，近日一場印度時裝表演中，發生流浪狗亂入事件，成功搶去全場焦點。狗狗在台上興奮搖尾討拍拍的畫面，被現場記者全程拍下，在Twitter引起大批網民熱議，不少人都大讚狗狗非常乖巧可愛，並祝福牠盡快被好心人領養，亦有眼利的網民發現，當中一名模特兒忍不住伸手摸摸流浪狗的頭。

早前一隻黃色流浪狗，突然「亂入」印度設計師Rohit Bal在印度舉行的時裝騷。（Sohel Fidai ‏Twitter 短片截圖）

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該影片近日在Twitter瘋傳，片中一隻黃色流浪狗，突然「亂入」印度著名設計師Rohit Bal在印度孟買舉行的時裝騷。接近表演尾聲，一眾模特兒穿上華麗高貴服裝，一字排開在天橋上準備迎接設計師，此時流浪狗壓軸「亂入」，走到模特兒前好奇地到處走來走去，還興奮得不停擺尾希望獲得關注，完全不怕人，搞笑過程被現場一名記者拍下並上載至Twitter。

當中有一名模特兒主動伸手摸摸流浪狗的頭，獲不少網民大讚她有愛心。（Sohel Fidai ‏Twitter短片截圖）

A street #dog enters the ramp of #Siddharthmalhotra and #Dainapenty #fashionshow by #RohitBal for #blendersPride pic.twitter.com/4BCIUJ8029 — Sohel Fidai (@fidai_sohel) 2019年1月16日

狗狗的出現令在場觀眾大笑出來，但牠似乎樂在其中，不停追着模特兒跑，而一眾模特兒則專業地站在台上，並未被這名不速之客影響，不過有眼利的網民發現，當中一名模特兒主動伸手摸摸流浪狗的頭，獲不少網民大讚她有愛心，眾人祝福狗狗可以盡快被好心人領養。狗狗在大鬧一場後，現場的警衛護送牠離開。

（綜合）