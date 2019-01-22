台女騎士涉撞傷狗狗　向主人慌稱將其送醫　轉身卻棄於河渠

台灣桃園李姓女子去年6月26日騎機車撞到1隻狗，自認牠已死亡就遵循「死狗放水流」傳統，直接丟棄水溝後就離去，賴姓飼主2天後驚見愛犬遺體漂在水中，動保處依違反動物保護法將李函送偵辦；檢方認為，李女行為雖然不當，但依監視器無法確定狗是被丟進水溝才死亡，偵結不起訴。

桃園地檢署。（聯合新聞網提供）

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桃園市動物保護處指出，李當晚9點多騎機車行經介壽路，不慎撞到賴姓老翁養的1隻混種狗，卻沒有將牠送醫，反而在尚未確認是否死亡情況下，就直接把狗丟棄在附近的水溝內，導致牠最終死亡，已違反動保法中，故意傷害動物致動物重要器官功能喪失罪嫌。

檢方訊時，李女坦承撞到狗並將牠丟進水溝，但堅決否認故意傷害動物，辯稱說撞到後有位老先生問她為何撞死狗，自己跟對方道歉，而當下犬隻還有呼吸，就表示會將狗送醫治療。

她還說，但自己把狗抱起時就發現沒了呼吸心跳，已經呈現癱軟、完全不動狀態，所以就自行判定已經死亡，加上聽聞長輩說「小動物死時要放水流」，才將犬隻丟在水溝，2天後賴翁才驚見愛犬死在水溝裡。

檢方調閱監視器，雖確認李騎車有撞上一個東西，但放大畫面檢視，卻無法確認當時狗遭撞的狀態，所以不能斷定李女明知狗仍一息尚存，仍故意丟近水溝害牠死亡。

加上賴翁也證稱，愛犬遭撞時還有呼吸心跳，但因昏迷沒有吠叫、喘息，他就跟李女說還有救，檢方認為，顯然狗被撞後傷勢嚴重，李女辯詞也非完全不可採信，因此難以確認狗的死亡結果，和李將牠丟進水溝，彼此有直接因果關係，偵結予以不起訴處分。

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