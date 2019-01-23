【京奧奪金】體操女神江鈺源涉搶閨密丈夫　疑似床照情慾對話曝光

曾獲北京奧運女團金牌、與「吊環王」陳一冰傳戀情的內地體操女神江鈺源，突被爆出介入同為體操界的閨密婚姻，江與人夫的情慾對話更被曝光，內容包括疑似小三教男方如何逼妻提離婚，疑似床照亦被放上微博。涉事閨密轉載爆料直指小三為一時之快拆散家庭。江鈺源未公開回應事件，網民則議論紛紛，不少人狠批江成為第三者已令人不齒，向好朋友丈夫下手更過份，亦有人表示暫不站隊，靜候更多實質爆料。

網上突現爆料，指有奧運冠軍當小三搶閨密丈夫，其後爆出涉事小三為江鈺源。（微博截圖）

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2008年北京奧運，中國隊歷史性首次獲得女子體操團體金牌，奪冠成員包括當時年僅17歲的江鈺源；惟她的體操女神形象，因一則最新的網上爆料面臨瓦解。

微博帳戶「海洋律師LAW」昨日凌晨突在微博發帖，稱：「體操奧運冠軍當小三，插足破壞閨蜜家庭，色誘洗腦海歸男，砸錢、佈局設套、栽贓陷害閨蜜猛潑髒水，只為逼其主動離婚！」帖文明言將有進一步爆料行動，稱「續有猛料」。

爆料帖文上載多張照片，包括睡房照、裸背女子床照，以及紋身照，另有數張微信對話截圖，對話中疑似小三教人夫不要主動離婚，應等對方主動提出：「如果你一回來就找她離婚，她會覺得你立馬離婚就是為了跟我在一起。」、「所以先拖着，她着急了，會來跟你離婚的」；另有露骨情慾對話，顯示對話男女有超友誼關係。

疑似小三與人夫情慾對話曝光

網上突現爆料，指奧運冠軍江鈺源疑搶好友丈夫，更現疑似其與人夫對話，當中更有露骨內容。（微博圖片）

微博網民即時尋找爆料指向的人，發現微博認證為「L唐OVE」的唐姓女子在其微博回覆爆料帳戶「海洋律師LAW」的帖文，更寫下「小三，為了自己一時之快不惜拆散一個家庭。」

這名唐姓女子正是江鈺源的閨密唐健，她是廣東體操隊女教練，微博不時上載帶隊比賽的照片，亦曾上載與江鈺源及江的緋聞男友兼前奧運金牌選手陳一冰合照，唐的微博中亦有爆料帖中的睡房照，當時唐指那是她西安的家，現時其微博唯一與江的合照，則於2016年上載。

網上突現爆料，指奧運冠軍江鈺源疑搶好友丈夫，在唐健(右)微博，與江的合照只有一張。（唐健微博圖片）

唐健回應網上爆料，更直指小三為一時之快拆散別人家庭。（微博截圖）

據報唐女早在2017年底已知丈夫與江有不尋常關係，當時兩女還在網上隔空罵戰，唐稱「@小三 你的師娘沒告訴你別去破壞別人的家庭，別去當小三嗎？」江鈺源隨後回覆：「我的師娘告訴我：內心善良的人長相也會越來越美，內心醜陋的人長相會跟內心一樣，越來越難看。」

唐其後再爆江搭上丈夫過程，指婚禮時邀請「小三」的男友出席，因而把「小三」介紹給丈夫認識」，她其後指：「我再重申一次，現在我已經認輸，並送上祝福。」

江鈺源2008年參與北京奧運曾助中國隊奪女團金牌。（江鈺源微博照片）

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翻查資料， 1991年出生的江鈺源屬全能型運動員，曾在北京奧運會獲得女子體操團體金牌，強項是跳馬項目，她能掌握全世界難度最高的踺子後手翻直體900度。江於2013年退役後，轉讀浙江大學體育訓練專業，並於去年7月貼出畢業照告別校園。

江鈺源最為人熟知的，亦包括她與前奧運金牌選手陳一冰傳出的戀情，惟最終無疾而終，而撬人夫醜聞爆發逾一天，她暫仍未作任何公開回應。

（微博、鳳凰網）