新加坡28歲演員馮偉衷　服兵役受重傷不治　曾奪十大受歡迎男藝人

新加坡男藝人馮偉衷在服兵役期間，於紐西蘭一次軍事演習中受傷，經3次手術後仍情況危急，最終延至23日晚上宣告不治，終年28歲。馮偉衷是新加坡90後影視男演員，曾在當地頒獎典禮奪得最佳新人及十大最受歡迎男藝人獎項。

馮偉衷服兵役期間受重傷，延至23日晚上宣告不治，終年28歲。（fb「Aloysius 冯伟衷」圖片）

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新加坡國防部表示，現年28歲的馮偉衷為軍備技術員，本月初到紐西蘭懷烏魯（Waiouru）訓練區參加代號「霹靂戰士」（Thunder Warrior）的軍事演習，他在維修155毫米榴彈炮車時被壓傷胸腹，之後在意識清醒的狀態下，被直升機送往懷卡托醫院。他做了3次手術後仍情況危急，不僅轉入加護病房，還須靠儀器維持心肺和腎臟功能，直至當地時間昨晚（23日）8時45分過世。

國防部表示，將成立調查委員會，針對事故原因展開進一步調查，並將在今日（24日）舉行記者會，公布初步調查結果，武裝部隊將安排把馮偉衷遺體送回新加坡。

馮偉衷為新加坡影視藝人，2012年已有參演電視劇及電影，並曾奪得「最佳新人」、「十大受歡迎男藝人」等獎項。（fb「Aloysius 冯伟衷」圖片）

馮偉衷為新加坡影視藝人，2012年已有參演電視劇及電影，分別於2015及2016年，在當地具代表性的華語電視界頒獎禮紅星大獎中，奪得最佳新人、最佳男配角及十大最受歡迎男藝人。死訊傳出後，不少粉絲到其facebook專頁及Instagram帳戶留言悼念。

（綜合）