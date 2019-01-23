台小偷被警察盤問期間　賊贓手機響起　不慎爆響口：不是我的

台灣高雄市前鎮警分局復興路派出所近期受理多宗在機車置物箱竊盜案件，警方鎖定涉案的李姓男子，發現李的單車置物籃內，有手機響起來，但李卻沒有要接聽手機，警方當場問李「手機響了，怎麼不接？」，李竟然跳針式的說那不是他的，還要警方不要害他，最後警方曉以大義下，李才坦承行竊，警詢後將李依竊盜罪函送檢方偵辦。

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台灣高雄市前鎮分局復興路派出所今說，本月9日上午10點接到民眾報案，機車停在家樂福前，發現機車置物箱破壞，手機不見了，向警方報案。復興路派出所展開調查，鎖定涉案的李姓男子（50歲），警方抵達李的住處時，發現李平常騎的單車在樓下，按門鈴請李下樓，詢問他是否在家樂福前行竊。

就在警方詢問時，此時單車置物籃的內手機響，響了很久，但是李都沒有要接聽電話，警方此時問李「手機響了怎麼都不接？」李竟然一直說那不是他的，警方之後對他曉以大義，李才坦承犯案。李供稱，他平常會在家樂福前散步，遇到有置物箱沒有關好的，就趁機竊取財物。

警方提醒，年關將近，民眾到大賣場購時，貴重物品要帶在身上不要放車上，另外機車置物箱要鎖好，以免成為歹徒下手目標。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】