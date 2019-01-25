西營盤告示籲小心可疑男　卡通肖像圖超爆笑　網民嘲：化灰都認得

若有通緝犯尚未落網或可疑人出沒，告示通常會附上其最新相片或逼真的肖像畫，否則其他人認不出來。填詞人梁栢堅昨在facebook及instagram上載一張告示，提醒居民年近歲晚，西營盤第二街一帶發現有可疑男子，除了用文字交代其生理特徵及可疑之處外，更附上對方的肖像畫，但畫功儼如畫卡通人物，梁栢堅笑指「好在有張畫，如果唔係一定係我」，網民紛紛留言，暗諷憑住告示「化咗灰都認得」，亦揶揄梁栢堅是否笠假髮犯案。

填詞人梁栢堅昨上載一張告示，寫住西營盤第二街一帶發現有可疑男子，除了用文字交代其生理特徵及可疑之處外，更附上對方的肖像畫，但畫功儼如畫卡通人物。（梁栢堅 fb圖片）

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梁栢堅向《香港01》表示，昨日在西營盤第二街前往第三街的一條後巷拍下告示，可見告示用紅色箱頭筆寫上「年近歲晚」及「請街坊多加留意」，內文則用黑色箱頭筆寫「近日發現有一中國男子，身型高大，架眼鏡」，可疑男子「常在夜晚及日間留連及進入私人地方巡迴偷窺，狀甚可疑，定要報警處理」。

最引人注意是，告示上附有那可疑男子的側面「肖像畫」，亦是由黑色箱頭筆畫成，可見是一名戴眼鏡的長髮男子，旁邊寫了「年約30至40」，相信指歲數，但畫功卻儼如繪畫卡通人物，不似真人，令人難以單憑肖像畫鎖定可疑男子的容貌。

梁栢堅在網上笑指「以為你講我，好在張畫⋯⋯」、「如果唔係一定係我」，網民亦紛紛留言說笑指「唔好以為帶（戴）個假髮就冇人認得你」、「張畫好似喎！乜唔係講緊你咩？」、「好似你」，亦有網民暗諷「化咗灰都認得」這位可疑男子，「好多長頭髮、戴眼鏡、30至40歲嘅男人囉」。

區議員楊學明表示，近日區內治安沒有太大問題，亦沒有聽聞過類似事件，但提醒稱農曆新年將至，街坊準備辦年貨或封利市，身上或家中可能會有大量現金，若街坊擔心有可疑人出沒，可以向議員求助，再轉介警方跟進，加強巡邏。