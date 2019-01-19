到底睇咗啲乜？茶餐廳侍應落單似鬼畫符　顧客：呢啲先係「書法」

大家都知港式茶記侍應要「快、準、狠」，但快到用狂草書法的風格寫單，難免令人嘆為觀止。有網民近日於facebook上載相片，表示與朋友於茶餐廳吃飯，沒想到侍應筆法快如疾風，寫單的字體猶如狂草亂舞，作品令人難以參透。大批網民參與討論，猜想侍應到底寫的是甚麼，但結果完敗認輸，「完全唔知佢寫乜？」、「畫符咩」、「王羲之啲徒弟嚟」。

有男網民到茶餐廳光顧，卻完全看不懂侍應寫下的落單紙侍。（fb群組「巴打絲打Facebook Club」圖片）

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有男網民近日於fb群組「巴打絲打Facebook Club」上載相片，表示於源記餐廳與朋友吃飯，侍應一邊邊着樓主與朋友下單，一邊在寫單。當侍應完成落單走開後，樓主望望落單紙，沒想到寫跡又亂又潦草，根本無法得知寫了甚麼，看得一頭霧水的樓主亦不禁笑言：「呢啲先叫做『書法』」

相片吸引大批網民猜想真正答案，「西炒飯、乾炒牛河、焗飯六號餐、熱檸茶⋯睇唔到啦」、「咖哩腩飯，干炒牛河，焗6號餐x 2，水餃幼麵、奶茶小奶，熱檸茶，凍檸茶少甜x２」……各式答案湧現，成為開心競猜遊戲。

其他餐廳亦遇到侍應用狂草寫單的情況。（fb群組「巴打絲打Facebook Club」圖片）

不少網民卻直接棄權，笑言落單紙似「鬼畫符」，「廚房師父睇得明咩」、「藝術家嘅嘢，你識條鐵咩？」、「 扶乩呀」、「佢本身應該係道士嚟，呢份工只不過係炒下散咁咋嘛！」，不過亦有網民分析其實落單紙有條碼，估計餐廳是用電腦下單，所以就算侍應用狂草書寫亦沒大問題。

（fb群組「巴打絲打Facebook Club」）