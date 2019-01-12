真係小朋友畫作！7歲女孩贏Google塗鴉比賽　咩係致勝關鍵？

日前facebook專頁「精靈寶可夢 香港」（前名寵物小精靈）舉辦一個填色比賽，讓12歲或以下小朋友參加，惟日前公布賽果後，卻引起大批網民爭議，因勝出作品靚到媲美CG，令人質疑作品由家長甚至專業人士代筆。 而在另一邊廂，Google卻完美示範什麼才是小朋友真正的畫作，Google近日公布2018年度的「谷歌塗鴉」（Doodle for Google）賽果，當中來自美國的7歲小女孩，憑住稚氣幼嫩的畫作成功奪冠，雖然未有運用光源、混色、景深遠淺等高超技巧，卻憑真誠概念打動評審。

一名7歲的美國小女孩，在2018年度Google塗鴉比賽中，以恐龍為題的作品獲勝。（Doodle for Google圖片）

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Google在本月8日公布2018年「谷歌塗鴉」（Doodle for Google）獲勝作品，今次主題為「什麼啟發了我……」（What inspires me……），來自美國維珍尼亞州福斯教堂市（Falls Church）的7歲女孩高美斯雷恩（Sarah Gomez-Lane），從18.2萬份作品脫穎而出，憑一幅恐龍作品獲勝，獲得3萬美金（約23.4萬港元）獎學金供升學，其就讀的學校也獲得5萬美金（約39萬港元）資助，作為鼓勵校方購入高科技的畫版。

提到畫作靈感，小女孩解釋是恐龍啟發了她，「因為想當一位古生物學家」，雖然她的畫功稚氣幼嫩，也沒有光源、混色、景深遠淺等作畫技巧，但勝在以真誠概念打動評審，而且顏色也相當豐富，比賽的評審透露，對高美斯雷恩的作品感到驚歎，大讚她小小年紀已有像恐龍般的遠大夢想。高美斯雷恩憶述當宣布得獎者是她時，「很意外聽到我的名字」，其媽媽也表示，女兒能得獎令她難以置信，「有一種夢想成真的感覺」。

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而高美斯雷恩的作品則會在Google的主頁展示24小時，她更是首位勝出者能跟Google插畫師合作，以她的恐龍作品為藍本，製作出獨有的2D動畫。

至於2019年度的「谷歌塗鴉」（Doodle for Google）比賽，主題為「我的夢想」（When I grow up, I hope……），鼓勵參賽者可天馬行空，分享未來渴望成真的事，例如穿上能飛的鞋、在火星上上課等等，比賽將於美國時間3月19日晚上8時截止，參賽者年齡限制為Grade K-12，即幼稚園至12年級，約4至19歲。

（綜合）

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