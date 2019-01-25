世界真細小！堂弟結婚幫手問朋友借花車　對方一秒拒絕原因超崩潰

太尷尬了！一名台灣網友接獲朋友來電詢問，希望他能幫忙出禮車，經過詢問後才知道是朋友的堂弟要結婚了，這名網友當下立刻回絕，原來友人堂弟要結婚的對象，竟然是這位網友的前女友。

一名台灣網友接獲朋友來電詢問，希望他能幫忙出禮車。（Gettyimages/視覺中國）

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這名網友在臉書「爆怨公社」表示，朋友打電話問他2月某個禮拜有沒有空，希望他能幫忙出禮車，但友人去年就已經結婚了，原PO詢問後得知原來是朋友的堂弟準備要辦終身大事，當下以「沒空」為理由回絕，只因為友人堂弟的老婆是他的前女友。

他在臉書上寫道「你不知道你弟媳是我前女友嗎？若我答應出車，是要我車上放『祝你幸福』還是『愛不對人』？你若安好，我還得了，我會鬱悶到老」。不過他並不怪友人，因為朋友並不知道堂弟和原PO的前女友在交往。原PO說其實他和前女友以及友人的堂弟是同一所高中，之後他的前女友和友人堂弟交往也是透過三人共同朋友告知才知道的。

貼文引起其他網友討論，友人說「故意的吧」、「世界真小」、「這朋友可以絕交了」、「友人真的不知還是假不知啊」、「如果他要是知道弟媳是你前女友，應該會非常尷尬」。

還有人惡搞開玩笑的說「大家都是一家人，何必呢」、「幹嘛這樣？你可以在車上分享經驗啊」、「就故意繞遠路或半路車子故意拋錨」、「只是出禮車，所以你人不用出來。車上全部擺上佛經、放佛樂」、「直接放大悲咒渡化眾生」、「跟她說下次我再幫你開禮車」、「就出禮車呀，然後把新娘接回自己家」、「出靈車可以，禮車不行」。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】