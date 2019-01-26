【亞洲盃】效法日本隊執乾淨更衣室　越南輸波仲留言講Thank You

去年世界盃日本於16強賽被比利時淘汰後，賽後把更衣室執拾得一塵不染一事為人津津樂道。今年亞洲盃於阿聯酋正舉行得如火如荼，日前（24日）越南在8強賽遇上日本，日本最終以1:0小勝，晉級四強。越南雖然8強止步，但賽後仍表現得十分大方，有日本Twitter帳戶貼出賽後越南更衣室的照片，可見他們打掃得非常乾淨，不但把飲料整齊排列好，離去前更在白板寫上「Thank You」，網民紛紛大讚，並指日本文化很有感染力。

越南球員輸球後仍把更衣室打掃得一塵不染，沒有遺下任何垃圾。（Twitter「VN_FOOTBALL」圖片）

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專門報道越南足球消息的日本Twitter帳戶「VN_FOOTBALL」，近日轉載了數張相片，表示越南隊員在亞洲盃8強賽輸給日本後，仍把更衣室打掃得十分乾淨，除沒有留下任何垃圾，也把剩餘的膠水樽整齊排列，最後臨走時更在白板寫上「Thank You」，非常有禮貌。

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有網民隨即想起日本於去年世界盃，同樣把更衣室執拾得一塵不染，他們認為該次例子感染了越南隊，令他們今次在亞洲盃遇上日本後，賽後藉此向日本隊致敬。越南隊教練亦留言表示，透露是他教導隊員養成這個習慣，包括清理膠樽、膠紙等，並指「教育＝進步」。不少日本網民看到照片後都大讚越南球員，認為即使他們輸波仍表現大方，並指日本文化正面地感染了其他國家。

（Twitter）