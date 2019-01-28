女友煮飯煮燶晒　連登仔硬啃　網民仍然葡萄：最少你有……

有說要留住男人的心，先要留住男人的胃，不少女性因而鑽研廚藝，惟動手做卻不一定好吃。有網民討論區分享女友炮製的晚餐照片，原應羨煞旁人的甜蜜事卻變男友的惡夢，煮出的西班牙海鮮飯一半已經變燶，根本難以下嚥，引來不少網民恥笑，不過亦有人好心提醒樓主，至少他有女朋友煮飯給他食。

樓主分享一份由女朋友煮的晚餐，外表看起來已經十分恐怖。（連登討論區圖片）

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有連登仔在討論區上發文，題為「女朋友煮嘅晚飯（有圖慎入）」，單看標題頭7個字，不少人都以為這是一個曬命Post，但一看到括號內的4個字之後，大家都意會到，這其實是一個男友中伏後叫救命的可憐Post。

樓主帖文內分享其女朋友製作的晚餐，驟眼看上去似是一碟炒飯，不過近看卻見有差不多一半的飯粒都呈深黑色，配菜亦不太看得出是什麼東西，使人感受到一股危險的氣息。樓主在照片下留言，稱該碟炒飯「燶X到去得異世界」，網民都頓時明白，這碟是樓主女朋友「精湛」廚藝的出品。

網上不時流傳「暗黑料理」的照片，使人不寒而慄！

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變焦食品可能危險健康，不少人都提醒樓主注意身體，又恥笑其女友煮出來的是「生癌飯」，「食到生Cancer」、「記得每年驗身」、「食落成口燶味」、「好食就食多啲啦，Ching Good Luck」。

有人問樓主「可唔可以解釋下係咩嚟」，樓主回答指女朋友煮的其實是「西班牙海鮮飯」，更稱其味道「好食（哭喊表情）」，程度則為「好食到升天」。

有網民直指，樓主女友的晚餐「狗都唔食」。（連登討論區截圖）

雖然有不少網民留言「狗都唔食」、「慘過食屎」，惟亦有人認為樓主應感恩，笑稱即使女友煮出來的食物再差、再惡劣、再恐怖，首先都要先有女朋友，這已經是一種福氣，「煮埋畀你仲想點呀」。

有人稱「真男人係無論條女煮成點都要食晒佢」、「千祈唔好畀意見，因為佢煮畀你食唔係想聽你講點煮會好食啲」，而樓主亦表示，他已經將晚餐全部食完。

（連登討論區）