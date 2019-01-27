女兒與爸爸親暱如戀人　港媽呻頂唔順　專家：應改善母女關係

常說女兒是父親的前世情人，甚至成為夫婦間「最強小三」，但一般只是當親子關係去開玩笑。惟有港媽早前在網上發文，認真表示見到丈夫和資優女兒關係親密得像戀人，甚至女兒月事初潮時，亦是第一時間找爸爸商量，如今女兒已是讀中四的少女，但仍會與爸爸拖手、坐大脾、依偎一起等。港媽稱自知對女兒管教得太嚴厲，但都是為女兒好，如今見到父女如此相處，直言「我無謂再同你嘈，成全你哋我自己離開吧」。帖文引來網民討論，有人認為修好母女關係，自然能解開困局。 就網上留言內容而言，香港性教育會會長黎定基表示，該對父女的親暱舉動仍屬正常親子關係，顯示父女關係密切，認為毋須過慮。反之，由於媽媽與女兒的關係長期緊張，可能會令女兒過份依賴爸爸，在學習階段中會傾向視父親為榜樣，甚至塑造出將來擇偶對象的標準，形成「戀父情結」，但並不是不尋常的親子關係。

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黎定基分析，一般個案而言，當女兒年齡漸長，在媽媽眼中如同「一個女人」，女兒一些黏着「爸爸」的舉動，媽媽看在眼裏就可能變成「霸佔丈夫」，但對女兒而言，其心態可能仍如幼年時沒有改變，或者只是想借爸爸來跟媽媽作對。因此，問題癥結未必在於要拉開父女關係，反而是要改善母女關係。他建議如家長有類似的問題，應向綜合家庭服務中心求助，有需要至可轉介至心理專家進行輔導。

有港媽早前在「親子王國 baby kingdom」討論區以「老公同個女過份親密，頂唔順」為題發文大呻，指多年來女兒和老公之間的感情極為親密，但近年變本加厲，「任何事都同佢講都唔同我講，次次吵架就偏幫佢，更有親暱到似情侶先有嘅行為」。港媽表示有反省過，知道原因是從小控制女兒和管教太嚴厲，以致她偏愛爸爸，惟她自己也是這樣被教育長大，「我都係（為）佢好」。

女兒是父親的前世情人，但過份親暱，有時會引起媽媽擔憂。（GettyImages）

港媽感到非常沮喪，指自己見了心理醫生也沒有用，晦氣地指「佢哋兩個自己恩愛飽佢吧，我去找自己的幸福，反正呢個家有冇我存在都冇用」。港媽表示曾向丈夫傾訴但無果，丈夫只會說她多心，「而事實擺在眼前，我無謂再同你嘈，成全你地我自己離開吧」。

網民問及父女間的親暱覺動，獲港媽回覆列舉了多個例子，指女兒月事初潮時不會告知媽媽，而是第一時間找爸爸商討，連「平時月事（不舒服或不開心）都想叫爸爸哄佢」；女兒的instagram或facebook只會上傳與老公的單獨合照，從不會有一家三口合照；當她罵女兒做功課不專心和成績不理想時，就會找老公幫手，「見到我下風嘅時候佢會好開心」。

港媽透露，女兒現已就讀中四，見到她與丈夫拖手出街時，就會找方法分開夫婦，例如拉走老公到一邊買東西；又指女兒經常在看電視期間，坐在老公身上並依偎着，「呢樣我最頂唔順想嘔，老公成日話好正常親子關係，話我諗多咗」。港媽更指女兒曾以房冷氣不夠凍為借口，想入房跟爸爸一起睡覺，但被她一口拒絕。港媽指女兒是資優生，灰爆稱「我認我蠢，唔夠佢玩，好累」。

帖文引起網民熱烈討論，有人認為情況嚴重，建議港媽要帶女兒去看心理醫生。港媽亦表示已經帶女兒去看醫生，「佢去咗睇一次就唔肯再去，點逼都冇用，又威脅會自殘唔讀書，我好擔心佢成績所以唔敢再叫佢去」。當網民認為事件是全家的事，建議應父母跟女兒一起看醫生，但港媽指丈夫以工作忙及問題癥結在太太和女兒身上，故他一直拒絕去看醫生。

有網民則理性分析，指女兒明顯喜歡爸爸，不喜歡媽媽，才會引致問題出現，「你自己最清楚點解女唔喜歡你」，建議樓主應該多關心女兒，化解問題。亦有網民認為港媽有份做成這個局面，認為她離開反而是不負責任，應檢討自己曾做過甚麼，令女兒反感和關係惡劣到如斯地步，才能對症下藥，「自己個女都呷醋到咁，我覺得你係度嫉妒緊個女，其實個女係你地兩公婆嘅，何必咁計較」，建議港媽可以放鬆些，諗開些，免令母女、夫妻關係變得更緊張。

（親子王國 baby kingdom）