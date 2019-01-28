湖北怪男不敢拍拖狂健身、重病堅拒入院　背後隱藏20年前大秘密

湖北一名男子人到中年拒拍拖結婚，只打散工積極健身，在別人眼中神秘又古怪，及至早前被公安拘捕，一切謎底才揭開。原來他20年前涉及命案，拋妻棄子潛逃多年，為免洩露身份只能低調生活，病了也不能去醫院求醫，故只能靠健身保持健康。

湖北中年男子多年來持續健身，竟是因為怕生病被送入醫院，揭發其逃犯身份。圖為示意圖。（GettyImages/視覺中國）

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內地傳媒報道，湖北省浠水縣公安局刑偵大隊早前趕赴福建省晉江市，將潛逃20年的楊姓男逃犯緝捕歸案，事涉1998年7月中的一宗兇案，當時楊男與友人偷到郭姓男子承包的漁塘釣魚，被發現後雙方發生爭執，其間楊男魚竿被折斷，楊與友人不滿要求賠償道歉，毆打郭男後拿走150元人民幣（約174港元）離開。惟郭男被打後大感不適，送院期間死亡。

事後楊男與涉案人士潛逃，其他犯人陸續在2000年及2003年被捕，惟案發時與妻育有一歲兒子的楊男，卻拋妻棄子一直人間蒸發，雖事隔多年，當地公安一直未有放棄追查，至本月初公安鎖定楊男化名姓汪藏在晉江市，於新塘鎮一鞋廠打工，即到場將他拘捕。

湖北男當然在魚塘與人爭執，因一時之氣打死人，結果賠上一生，至被捕後才感放鬆。（楚天都市報圖片）

能夠躲過20年，全因楊男為防被捕一直超低調生活，據報他被捕後提及多年藏匿生活，稱二十年來身在異鄉不敢回家、不敢與親人聯絡，不敢有朋友自然不敢拍拖結婚，只能打散工賺錢。他又指曾有一次生病了同事幾乎送他到醫院，他即堅拒，只靠藥房買藥，自此積極健身，只因不敢再生病。

最終還是躲不過拘捕，但楊男稱至被捕後才感如釋重負，亦對當年一時衝動犯下彌天大罪深感後悔。現時楊男被警方依法刑事拘留，靜待當局下一步調查。