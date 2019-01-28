廣東道截的士去機場收400蚊　事主不忿朋友外遊被騙：黑的累死人

搭乘的士就是求方便，但隨着不少人遇過立心不良的司機，信心都有所下降。近日有網民於facebook上載相片，表示日前於尖沙咀一商場門口截的士送朋友到機場時遇上「黑的」，司機不但以惡劣態度回應問題，最後下車時，對方更「獅子開大口」索價404元，事主看到朋友的收據相片，才發現全程並非跳標收費，他極度不忿司機故意濫收車資，「黑的真係害死香港！」

有網民於facebook上載相片，表示日前於尖沙咀商場門口截的士送朋友到機場，但卻遇上「黑的」。（fb群組「馬路的事討論區」圖片）

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男事主近日於fb群組「馬路的事討論區」上載朋友所拍的相片，事主表示26日晚上時份，於尖沙咀海港城廣東道門口截的士到機場，詎料上車前，已見司機態度惡劣又黑面，完全感受不到應有的服務態度，惟樓主朋友趕時間，最後還是照上車，但惡夢隨即降臨。

司機把朋友送到機場後，即表示全程收費404元，朋友覺得奇怪，於是叫司機列印收據，但因為看不明白，就把相片傳給事主查看。他隨即發現，司機故意撕掉收據上方的車牌號碼，收據上亦顯示，上下車時間為一樣，同樣是晚上7時17分，而總公里、收費公里更顯示為「0.00」，但下方的附加費一行則列出380港元，總車費就是404港元。

+ 7 + 6 + 5

事主得悉司機有心濫收車資，表示非常憤怒，「上車前受氣，落車後吐血，我朋友一個愉快嘅旅程，結果最後變成不愉快記憶！」

不少網民亦有留言紛紛表示不平，「380 ？去深圳灣都得啦！」、「使唔使呀，係唔係出咗去觀塘再去機場呀？」、「好嘢喎！乜嘢資料都冇曬喎，公里、時間、車牌。」、「就係呢啲司機，搞到個個唔坐的士！」

但亦有不少網民認為事主明知是「黑的」亦叫朋友上車，不值得可憐，「一開始唔上呢架就得啦！」、「搭的士中伏真係唔抵可憐。」更有網民提議事主「見到張收據咁樣就報警啦！」

據運輸署的士收費表顯示，市區的士於首2公里或其任何部份收費24港元，其後若收款額達83.5港元，每200米則收1.7港元；但若收款額超過83.5港元，每200米則收1.2港元。照上述收費計算，由海港城廣東道門口到香港國際機場，全程連行李費及隧道費則為231.6港元，比起事主朋友所收費的404港元，足足相差172.4港元之多。

而根據香港法例，濫收車資及拒載等行為一經定罪，最高刑罰可被判入獄6個月及罰款1萬元。

（fb群組「馬路的事討論區」）