Donki驚安的殿堂來港開店？　網上現招聘廣告　公司董事與日相同

港人遊日必定大手掃貨的聖地、人稱「Donki」的日本雜貨店「驚安的殿堂」唐吉訶德（驚安の殿堂ドン・キホーテ）近日被傳將會在香港開設分店！雖然官網上完全沒有開海外新店的風聲，但本港不同招聘網站，均出現其請人的廣告，令粉絲們非常期待Donki將光臨香港！ 《香港01》翻查公司註冊處紀錄，發現刊登招聘廣告的泛亞零售管理（香港）有限公司於去年10月成立，創辦人為新加坡的Pan Pacific International Holding Pte. Ltd.，即Don Don Donki管理公司，公司首任董事為吉田直樹（Naoki Yoshida），與日本唐吉訶德公司行政總監的姓名完全相同，吉田亦曾任美國唐吉訶德公司的社長，相信唐吉訶德在香港設立分店的機會非常高。《香港01》就是否在港開分店事件向日本唐吉訶德查詢，暫未獲回覆。

日本雜貨店「驚安的殿堂」唐吉訶德（驚安の殿堂ドン・キホーテ）近日被傳將會在香港開設分店。（GettyImages／視覺中國）

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近日本港有招聘網站出現以「泛亞零售管理（香港）有限公司」、或英文名「Pan Pacific Retail Management (Hong Kong) Co. Limited」的名義刊登招聘廣告，9個廣告中有5個貼有唐吉訶德海外品牌「Don Don Donki」的商標，又附上照片，可見職員穿上藍底黃字及印有驚安的殿堂吉祥物企鵝的制服，在貨架前整理物品。是次招聘的職位包括IT技術員、物流經理及部門經理等，部分要求應徵者要懂得日文及將於尖沙嘴上班。

驚安的殿堂平日以優惠價售賣日用品、零食、藥妝及電器等百貨，有非常多層，深受旅客歡迎及流連忘返，現時於新加坡、加州及夏威夷都有設海外分店，曼谷分店亦即將開幕。新加坡及曼谷的分店都如日本一樣，會24小時營業，惟從本港的招聘廣告可見，部門經理的上班時間分3更，分別是上午7時至下午5時、上午11時至下午9時及下午3時至凌晨0時。公司亦期望薪資經理（Payroll Manager）有能力管理超過200名員工。招聘廣告中未有列明員工正式上班或開幕時間。

驚安的殿堂平日以優惠價售賣日用品、零食、藥妝及電器等百貨，有非常多層，深受旅客歡迎。（GettyImages／視覺中國）

不少網民及粉絲都非常期望唐吉訶德在香港開分店，日後去日本旅行不再「爆喼」，但亦有人擔心價格會否「不再驚安」而變貴，而且亦好奇問：「香港邊有咁大地方加一幢唐吉訶德？」