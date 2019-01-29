酒池肉林再進化！杭州酒店推九宮格火鍋溫泉　浸辣椒香蕉歎豬肉串

也許半鍋辣椒、半鍋蔬菜的「鴛鴦火鍋溫泉」未夠震撼，為迎豬年，杭州有溫泉酒店再推進化版「巨型九宮格火鍋溫泉」，九宮格各小池中分別放滿辣椒、香蕉、蘋果、粟米等蔬果，讓顧客在「火鍋」中浸着各種配料，同時可以大啖吃菜和豬肉串。不過有內地網民認為這個變奏版「特色鍋」低俗，批評酒店浪費食物，估計顧客泡完溫泉後，一整鍋食材也不能要了，有人更不禁反諷「別說那些用完的水果再撈出來賣」。

為迎接豬年，有杭州酒店推出九宮格火鍋溫泉，讓顧客泡浸各種火鍋配料時同時享用巨型豬肉串。（視覺中國）

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上月杭州第一世界酒店雲曼溫泉推出一個直徑5米的巨型「鴛鴦火鍋溫泉」，火鍋溫泉一分為二，一半放生菜、菌菇、枸杞等養生佐料，另一半放滿辣椒，讓顧客一邊穿着泳装浸泡，一邊在火鍋池邊用小鍋打邊爐，更有酒店員工扮成嫦娥為顧客傳菜，認真噱頭十足。酒店宣稱「鴛鴦火鍋溫泉」是暖冬節的系列活動之一，讓顧客吃着養生鍋、泡溫泉來消除疲勞、鬆弛筋骨。

杭州一間酒店推出鴛鴦火鍋溫泉，讓旅客一邊浸泡一邊吃火鍋。（視覺中國）

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為迎接豬年，酒店再推進化版火鍋溫泉，今次以九宮格火鍋為主題，酒店在每格放滿辣椒、生菜、番茄、金桔、青棗、蘋果、粟米、香蕉、菇菌等9種蔬果，池中央架着3大串豬肉串，讓各自泡浸在火鍋格的顧客，張開口便可吃到豬肉串。酒店更表示要向屬豬的顧客送上祝福，在正月初一至十五期間，全國屬豬的客人只要提前一天打電話預約，憑身份證可免費泡浸溫泉及到爛蘋果樂園遊玩。

如早前推出的「鴛鴦溫泉火鍋」一樣，網民看到這款九宮格火鍋溫泉，都不禁質疑衛生問題，感覺這樣吃火鍋很髒，「那些蔬菜還能吃嗎？」，更多人批評酒店此舉浪費食物，「真的好低俗，糧食用來吃好不好嗎？」、「泡完的食物怎麼處理？」，亦有人擔心泡浸完的水果會被撈出來再賣。

（綜合）